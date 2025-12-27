Uzun Yolda Rakip Tanımayan Yeni Passat Geliyor! Herkes Alamayacak

Volkswagen, geçen ay Çin'de Passat'ın dikkat çekici özelliklere sahip yeni hibrit versiyonunu tanıttı. Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobil, özellikle de Türkiye'deki Passat kullanıcılarının ilgi odağı hâline geldi. Merakla beklenmeye başlanan aracın şimdi de batarya kapasitesi netlik kazandı.

Passat ePro Özellikleri

Hem benzin hem elektrikle çalışabilen Passat ePro'da iki ayrı motor mevcut. 1,5 litrelik TSI EVO II motorundan güç alan araca 145 kW güç üreten güçlü bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu ikili sistem, aracın performansını arttırırken yakıt tüketimini de daha verimli hâle getiriyor. Düşük hızlarda seyir hâlindeyken araç öncelikle elektrik motorunu kullanarak sessiz bir sürüş imkânı elde etmenize olanak tanıyor.

Benzinli motor, otoyola çıktığınızda ya da daha fazla güce ihtiyaç duyduğunuzda devreye giriyor. Bu sayede sedan yapısına rağmen motorlar üzerindeki yük paylaşılarak yakıt tasarrufu sağlanıyor. 22 kWh batarya kapasitesi, sadece elektrik kullanarak araçla yaklaşık 150 kilometre civarında yol yapma olanağı sunuyor. Özellikle iş ve ev arası 100 kilometre gibi bir yol kateden kişiler, benzinli motora hiç ihtiyaç duymadan bir günü tamamlayabiliyor.

Passat ePro'nun sunduğu menzil hem günlük şehir içi kullanıma hem uzun yolculuklara uygun. Araç sadece elektrik motorunu kullanarak (CLTC verilerine göre) 150 kilometrenin üzerinde mesafe katedebilirken benzinli motor ile elektrikli sistemin birlikte çalıştığı koşullarda toplam menzil yaklaşık 1.300 kilometreye ulaşıyor.

5 metreden biraz daha uzun olan araba, keskin hatlara sahip. Hem kurumsal görünümü hem yeni nesil çözümler sunuyor. İç tarafta 12.9 inç dokunmatik ekran, 10.9 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Yolcu tarafına özel bir eğlence ekranı da mevcut. Bu yeni otomobil, öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Global pazara ise şu anlık gelmesi beklenmiyor.