Chery’nin Yeni Modelleri İçin Tarih Verildi: OMODA 5 ve OMODA 7 Geliyor!

Türkiye'de son dönemlerde iyi bir yükseliş yakalayan Chery yeni modellerini pazara hızlı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Özellikle Tiggo ailesi ile iyi bir satış sayısına ulaşan Chery, OMODA 5 ve OMODA 7 modellerini de Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni modeller Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 Ne Zaman Türkiye’de Satışa Çıkacak?

Chery çatısı altında faaliyet gösteren OMODA ve JAECOO markaları geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de tek bir çatı altına toplanmıştı. Chery'nin Türkiye pazarına yönelik bu birleşme hamlesi ile birlikte daha başarılı satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen her iki marka da pazara yönelik yeni modellerini hızlı bir şekilde satışa sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda OMODA 5 ve OMODA 7 için de tarih verildi.

Marka tarafından yapılan resmi açıklamada "OMODA & JAECOO, yeni oyuncuları OMODA 5 ve OMODA 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen yeni akıllı araçlar, mart ayı itibarıyla yollara çıkmaya başlayacak" ifadelerine yer verildi. Şirket ayrıca yeni modellerle birlikte teknoloji, güvenlik ve modern tasarım anlayışını bir araya getiren daha gelişmiş bir mobilite deneyimi sunmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye’de halihazırda Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve OMODA 5 modelleriyle satış yapan Chery son iki yılda pazarda önemli bir büyüme yakalamıştı. Özellikle SUV segmentinde güçlü bir konum elde eden marka yeni modellerle birlikte Türkiye’deki ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Yeni OMODA 7 modelinin özellikle orta boy SUV segmentinde rekabeti artırması bekleniyor. Öte yandan araçların Türkiye fiyatları henüz açıklanmış değil. Ancak modellerin mart ayında satışa çıkmasıyla birlikte resmi fiyat listesi, donanım paketleri ve teknik özelliklerin de açıklanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Türkiye otomobil pazarında fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyorken pazara giriş yapan Chery, sunduğu uygun fiyatlı otomobiller ile satış rekorları kırdı. Özellikle Tiggo ailesi sayesinde pazarda önemli bir yer kazanan Chery bu başarısını OMODA gibi modellerle de sürdürmeye devam etti. Bu kapsamda OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri de tüketiciler tarafından merakla beklenen otomobiller haline geldiler. Bunun sonucu olarak mart ayında satışların başlaması ile Chery'nin pazardaki güçlü konumunu sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

