Volkswagen Sevilen Modeline Veda Ediyor!

Elektriklenme yolunda önemli adımlar atan Volkswagen, ID serisindeki isimleri yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde piyasaya çıkan ID Polo ardından ID.4 için de önemli bir güncelleme yapılacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen ID.4 Tarih Oluyor! Yeni Adı Belli Oldu!

Volkswagen, elektrikli SUV modeli Volkswagen ID.4 için radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre model yıl sonuna doğru yapılacak kapsamlı makyajla birlikte ID. Tiguan adını alacak. Bu adım markanın sayısal ID isimlendirmesinden uzaklaşıp Tiguan, Polo ve Up gibi bilinirliği yüksek model adlarına geri dönme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Yani Volkswagen piyasadakini görünürlüğünü arttırmak adında kullanıcıların alışık olmadığı isimler yerine geçmişten gelen gücüyle eski isimlerini kullanmaya devam edecek. Bu strateji ile birlikte elektrikli otomobillere olan önyargının da kırılması hedefleniyor.

Yenilecek olan ID.4 yapılacak makyaj operasyonuyla birlikte tasarım anlamında daha köşeli ve agresif bir çizgiye kavuşurken, iç mekanda ise dokunmatik yerine yeniden fiziksel tuşlara sahip olacak.

Teknik tarafta modelin güncellenmiş MEB+ platformu üzerine inşa edileceği, batarya tarafında verimlilik odaklı iyileştirmeler yapılacağı ifade ediliyor. Volkswagen cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, ID.4’ün ID. Tiguan adına geçmesi artık güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.