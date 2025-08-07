Alman Otomobil Devi Volkswagen, 24 Yıl Sonra Veda Ediyor!

Volkswagen'in 2002'de piyasaya sürdüğü ve lüks araç severlere hitap eden aracı Touareg, 24 senenin ardından üretim bandından iniyor. Bu model, markanın en köklü SUV'larından biri olmasına rağmen yerel kaynaklar Touareg üretiminin 2026'da son bulacağını resmi olarak doğruladı. Daha geniş bir kitleye erişebilecek araçlar üretmek isteyen Alman otomobil devi, artık odağını elektrikli araçlara yöneltmiş durumda. Dahası, yakın zamanda piyasaya sürülen elektrikli coupe-SUV modeli ID.5 de başarısız olmasından ötürü piyasadan çekiliyor.

Porsche Cayenne ile Direkt Olarak Yarıştı

Touareg, Porsche Cayenne ile aynı platformda geliştirilmişti ve çoğunlukla zengin kesime hitap ediyordu. Volkswagen'in amacı, sınırlı bir kitle için satılması zor araçlar üretmek yerine daha geniş kitlelere uygun araçlar üretmek olacak. WV'nin yapılanması da bu yöne evrilmeye başladı.

VW ID.5 SUV Modeli Neden Kaldırılıyor?

Piyasaya çıkışının üstünden 4 yıl geçen ID.4'ün sportif bir alternatifi olan ID.5, tamamen elektrikli ve SUV kasa olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ID.5, selefi kadar başarılı olamayınca VW, ID.5'in üretiminin, 2027 yılından itibaren durdurulacağı açıklandı. Şehir içinde 455 Km menzil sunan 125 kW gücündeki ID.4'ün ülkemizdeki başlangıç fiyatı ₺2.184.000,00 ve halen ikinci el araç pazarında sıklıkla el değiştiren araçlardan biri olması; yıllar geçmiş olmasına rağmen bu aracın rağbet gördüğünü gösteriyor. ID.5 için ise aynı şeyler söylenemiyor.

Volkswagen, Tesla ile Rekabet Edecek

Volkswagen, bu modellerin üretimini sonlandırma kararıyla eş zamanlı olarak elektrikli araç stratejisini de değiştiriyor. Direkt olarak Tesla ve Çin'in popüler üreticileriyle rekabet etmek isteyen Alman devi, küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmak için yeni nesil elektrikli araçlara odaklanacak. Bu kulvarda "ID.Polo" olarak anılan ID.2 modeli, gelecek sene piyasaya sürülecek.