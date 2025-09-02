Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Tesla, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Ağustos 2025 ve Ocak-Ağustos 2025'te Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Tesla, geçtiğimiz ay önemli bir başarının altına imza attı.

Tesla tarafından satışa sunulan Model Y geçtiğimiz ay 8 bin 730 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. Model Y'nin ocak-ağustos döneminde toplamda 25 bin 756 adet satıldığı açıklandı. Tesla'nın popüler arabası ağustos en çok satılan otomobiller listesinde de ilk sırada yer aldı.

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X ikinci sırada konumlandı. Yerli otomobil geçtiğimiz ay 1.249 adet, ocak-ağustos döneminde ise 21 bin 70 adet satıldı. T10X'i Mini Countryman takip etti. Countryman ağustosta 456 satış adedine, ocak-ağustos aylarında ise 6 bin 439 satış adedine ulaştı.

Ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde en çok elektrikli araba satan otomobil markası Tesla oldu. İkinci sırada Togg, üçüncü sırada ise BYD yer aldı. Çin merkezli BYD, Türkiye'de ağustos ayında 1.639 adet, ocak-ağustos döneminde ise 13 bin 391 adet elektrikli otomobil satıldı.

Kia ağustos ayında 466 satış adedine, ocak-ağustos aylarında ise 6 bin 697 satış adedine ulaştı. Mini, ağustos ayında 456 adet, ocak-ağustos döneminde 6 bin 439 adet elektrikli araba sattı. Citroen'in ağustosta 638 adet, ocak-ağustos ayında ise 5 bin 658 adet elektrikli otomobil sattığı açıklandı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller