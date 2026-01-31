Bu Modeli Daha Önce Görmediniz: İşte Volkswagen XL1!

Yolda gördüğünüzde tekrar tekrar bakmak isteyeceğiniz Volkswagen XL modelini daha önce duymuş muydunuz? Alman markanın konsept halinden direkt yollara düşen modeli XL'ı gündelik olarak kullananlar bile var. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen XL1 Nedir? İşte Teknik Özellikleri!

Yolda gördüğünüzde dönüp bir daha bakma ihtiyacı hissettiren otomobiller vardır bunlardan biri de Volkswagen XL1. Volkswagen imzalı bu sıra dışı model, kelebek kapılarından karbon fiber gövdesine kadar her detayıyla “normal” otomobil tanımının dışına çıkıyor.

XL1’i özel kılan şey sadece tasarımı değil. Bu otomobil Volkswagen’in yakıt tüketimi ve emisyonu minimuma indirme hayalinin somutlaşmış hali. 800 cc’lik iki silindirli dizel motor ile elektrik motorunun birlikte çalıştığı plug-in hibrit sistem teoride 313 mpg (yaklaşık 0,9 L/100 km) gibi inanılması zor bir tüketim sunabiliyor.

Üstelik aracın sürtünme katsayısı sadece 0.186 ki bu değer döneminin spor otomobillerine oldukça yakın. Toplamda sadece 250 adet üretilen XL1'i bugün hala gündelik olarak kullanmayı tercih edenler de var.

Onlardan biri de geçtiğimiz haftalarda Autocar'a konuşan David Power. Otomobiliyle duygusal bir bağ kuran David aracının ilk sahibi. Devamında düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimliliği sebebiyle XL1'den vazgeçmeyen David aracının füturistik tasarımını da oldukça seviyor.

Volkswagen için bir meydan okuma niteliği taşıyan XL1 250 adetlik üretimle sınırlı kaldı. Belki üretimine devam edilseydi bugün sokaklarda uygun fiyatlı ekonomik spor otomobiller görmek mümkün olabilirdi.

Peki siz Volkswagen XL1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...