Volkswagen, Yeni Üretim Tesisini Torbalı'ya mı Açacak?

Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde, Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde düşündüğünü sizlerle paylaşmıştık. Dev yatırım için İzmir’in Torbalı ilçesi işaret ediliyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Volkswagen, yeni fabrikası için Türkiye veya Bulgaristan’dan bir tanesini seçecek. Alman devinin yapacağı yatırım, İzmir’in Torbalı ilçesinde büyük bir heyecana yol açtı.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’nın Bulgaristan ve Türkiye’de en uygun lokasyona sahip bölge olduğunu ifade etti.

“Bizde tahsis edilebilecek yer var, lokasyonumuz uygun, tecrübemiz var, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölgeyiz” diyen Olgun, dev yatırımın ilçelerine yapılması halinde bin dönüm arazinin hazır olduğuna vurgu yaptı.

Volkswagen’in, Bulgaristan’da ya da Türkiye’de yapacağı yatırımın yaklaşık 5 yılda 4 milyar euro olacağını söyleyen Olgun, “Bu konuda Türkiye, çeşitli yerler için önerilerde bulundu. Bu yerlerden biri de Torbalı. Önce Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verilecek ancak ben Türkiye’de karar verileceğine inanıyorum. Gerek Bulgaristan’da, gerekse Türkiye’de en uygun lokasyon Torbalı” dedi.

Yatırımın Torbalı’ya yapılması için ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Olgun, Volkswagen şirketine gerekli dosyaların gönderildiğini söyledi.

“Torbalılılar olarak biz bu yatırıma hazırız” diyen Olgun, “Torbalı’yı güzel bir şekilde anlattığımız takdirde Torbalı’nın tercih edileceğini düşünüyorum. PSA’nın kararının Volkswagen’e emsal teşkil edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.