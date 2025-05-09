500 Bin Volvo Aracı Arızalandı: Sorunlu Modeller Geri Çağrılıyor!

Günümüzde birçok otomobil markası, araçlarında tespit edilen yaygın sorunlara karşı toplu geri çağırma programları başlatıyor. Bu uygulamanın son örneği ise Volvo’dan geldi.

Dünyaca ünlü otomobil markası Volvo, ABD ve Kanada’da kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı. Şirketin yaptığı resma açıklamaya göre yaklaşık 500 bin aracı ilgil,endiren bu geri çağırmanın nedeni, araçların geri görüş kameralarını gerektiği anlarda devreye sokamamasına yol açan bir yazılım hatası.

Yazılım Sorunu 9 Farklı Volvo Modelini Etkiliyor

Söz konusu sorun nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir kaza yaşanmadığını belriten Volvo, sürücü güvenliğini riske atmamak adına hızlı bir çözüm sunduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda araç sahiplerinin yetkili servise gitmelerine gerek kalmadan, sorun bir yazılım güncellemesiyle giderilecek. Ayrıca bayilerdeki sıfır araçlar da aynı şekilde güncellenecek.

Geri çağırma programına dahil olan modeller şu şekilde:

Volvo C40 (2022–2025)

Volvo S60 (2023–2025)

Volvo S90 (2022–2025)

Volvo V60 / V60 Cross Country (2023–2025)

Volvo V90 / V90 Cross Country (2022–2025)

Volvo XC40 (2021–2025)

Volvo XC60 (2022–2025)

Volvo XC90 (2023–2025)

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