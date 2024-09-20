Volvo XC90 Özellikleri ve Fiyatı

İsveç merkezli Volvo’nun ikon şeklinde nitelendirilen ve en çok satan SUV modeli olan Volvo XC90 yenilendi. Yeni Volvo XC90, eski modelin karakteristik tasarımından ödün verilmeden daha modern şekilde tasarlandı. Aynı zamanda yeni modelin hatları da eskiye kıyasla daha keskin. Biz de bu rehberde Volvo XC90 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Volvo XC90 Özellikleri

Yakın zamanda Göteborg’da tanıtılan Volvo XC90, hibrit teknolojisiyle tasarlandı. Çevre dostu sürüş deneyimi sunan bu modelin Plug-in hybrid versiyonu, WLTP standartları kapsamında tek şarjla menzili 70 kilometreyi aşıyor. Böylelikle Volvo XC90, sıfır emisyonla şehir içi kullanımlarda yol alıyor.

Volvo XC90’ın kabin içinin yeniden tasarlanarak daha kullanışlı hale getirildiği görülüyor. Aracın orta konsolundaki kablosuz telefon şarj alanı erişilebilir bir yere konumlandırılmış. Aracın konforunu özellikle küçük bardak tutucular vb. fonksiyonel eklentiler artırıyor.

Volvo XC90, Bowers & Wilkins High Fidelity ses sistemine sahip. Bu sistem, Dolby Atmos ile birleşiyor. İki sistemin birleşmesi sonucunda ortaya üst düzey ses çıkıyor. Ayrıca araç içerisindeki ses yalıtımı da artırılmıştır. Böylelikle yol ve rüzgar gürültüsü de en aza indiriliyor.

Yeni Volvo XC90’da 11,2 inç dokunmatik ekran var. Ekran piksel yoğunluğu, %21 artırılmış olup haritalar vb. uygulamalara kolayca erişim sağlanabiliyor. Aracın ekranının yeni bağlamsal alan özelliğiyse sürücü ihtiyaçları doğrultusunda içeriklerin değiştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu durum sayesinde sürücüler ekrana az dokundukları için dikkatleri dağılmaz.

Volvo XC90 yüksek teknolojili kamera ve radar sistemlerinden oluşuyor. Çarpışmaları engellemek için karşı şeride geçerken sürücüleri otomatikman şeride yönlendiriyor. Aynı zamanda bisiklet, yaya ve hayvanlarla olabilecek kazaları önlemek içinde özel sistemler geliştirildi. Sistemler hem geliştirilmiş yönlendirme ve frenlemeden oluşmaktadır.

Volvo XC90’ın yol tutuşu, havalı süspansiyon sistemiyle artırılıyor. Havalı süspansiyon sayesinde araç yüksekliği sürüş şartlarına uygun olarak otomatik ayarlanıyor. Sistem yerden 40 mm yükseliyor ve 20 mm kadar alçalıyor. Bahsedilen bu durumlar aracın yüksek hızlarda mükemmel aerodinamik performans sergilemesini sağlıyor. Ayrıca araç, engebeli arazilerde de yüksek performans sergiliyor.

Volvo XC90 Fiyatı

Volvo XC90’ın tasarımı önceki modellere çok benziyor. Araçta LED farların, ızgaranın ve ön tamponun yenilendiği görülüyor. Ayrıca aracın arka kısmının şekli eski modeldeki gibi duruyor yalnız ışık düzeni değiştirilmiş.

Volvo XC90, 2025 yılından itibaren Türkiye’de satışa çıkacak. Araç şu anda hem Avrupa hem de ABD pazarında satışa sunuldu. Volvo XC90 fiyatı hakkındaysa henüz detaylar belli değil. Fiyat konusunda detaylar belli olduğunda sizi buradan bilgilendireceğiz.