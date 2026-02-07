Volvo'dan Sevindiren Açıklama: Daha da Ucuz Olacak!

Elektrikli otomobiller her ne kadar geleceğin araçları olarak görülseler de yüksek satış fiyatları nedeniyle hala birçok kişi için ulaşılması zor bir hayal olarak konumlanıyor. Ancak otomotiv dünyasının önemli isimlerinden gelen son açıklamalar bu algının önümüzdeki yıllarda değişebileceğini gösteriyor. Zira beklentiler önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil fiyatlarının çok daha ucuzlayacağı yönünde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklama: Elektrikli Otomobiller Daha Ucuz Olacak

Volvo CEO'su Volvo CEO'su Håkan Samuelsson elektrikli otomobil fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Samuelsson önümüzdeki 5 yıllık sürece dikkat çekerken otomobil üreticilerinin yeni teknolojilere olan yaklaşımlarından da bahsetti. Bu noktada neredeyse tüm markaların elektrikli otomobil teknolojilerine yatırımlar yaptığını bildiren tecrübeli CEO başta Volvo olmak üzere önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm markaların elektrikli otomobil fiyatlarını düşüreceğini bildirdi.

Bu noktada daha basit bir kıyaslama yapmanız için örnek vermek gerekirse Samuelsson aslında elektrikli otomobil fiyatlarının içten yanmalı otomobil fiyatlarının da altına düşeceğini bildiriyor. Samuelsson'a göre bahsi geçen iki grup arasındaki fiyat farkı aslında üretim maliyetlerine bağlı. Zira yeni bir teknolojinin üretimi temelde üretim hatlarının da değişmesi anlamına geldiği için fabrikalara yapılan yatırımalar hala kendini amorti etmiş değil. Bu sebeple üretim maliyetleri yükselirken araç fiyatları da aynı oranda artıyor.

Samuelsson üretim maliyetlerine karşı araç fiyatlarını düşürecek temel stratejileri de sıralada. Buna göre önümüzdeki 5 yıllık süreçte elektrikli otomobillerde kullanılan ortak parça sayısı artacak. Bunun yanında gelişen mimari ile birlikte daha az parçalı elektrikli otomobiller üretilebecek. Bu da hem üretim maliyetlerinin hem de parça maliyetlerinin düşüşü anlamına geliyor.

Batarya kısmında ise şu anda paketlenen bataryalar toplu hale getirelerek araçlara ayrı olarak monte ediliyor. İlerleyen süreçlerde bataryaların yapısal batarya teknolojileri ile direkt olarak gövdeye gömülü olarak gelmesi bekleniyor. Son olarak şase gibi büyük parçaların üretiminde mega döküm teknolojilerinin kullanılarak daha az işgücü kullanılacak, kalıp maliyetleri ise düşürülecek. Bu sayede üretim maliyetleri de aşağıya çekilmiş olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...