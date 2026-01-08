Tüm Eve Elektrik Verebilen Bir Araba Geliyor! 810 KM Menzil Sunacak

Volvo'nun çok yakın bir zamanda tanıtacağı elektrikli otomobili EX60 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Tanıtım öncesinde aracın ne kadar menzil sunacağı ve ne kadar hızlı şarj olacağı gibi ayrıntılar açıklığa kavuştu. Bu araç ile menzil ile ilgili endişeler olmayacak gibi görünüyor.

Volvo EX60'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

EX60, Volvo'nun şimdiye kadarki en yüksek menzile sahip elektrikli arabalarından biri olacak. WLTP verilerine göre bu otomobil ile 810 kilometre menzil hedefleniyor. Araç elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan yeni SPA3 altyapısının üzerine inşa edilecek. Bu, sadece tasarım yönünden daha iyi bir görünüm sağlamakla kalmayacak. Ayrıca maliyetin de önemli ölçüde düşmesine yardımcı olacak.

Yeni otomobil, 800 voltluk bir sistemle beraber gelecek. Bu sistem, daha yüksek enerji verimliliği elde etmeyi mümkün kılarken arabanın termal yönetimini ve güç aktarımını da daha iyi bir seviyeye getiriyor. Aracın bataryası, 400kW gücündeki hızlı şarj noktalarında 19 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine ulaşacak.

Aracın en dikkat çekici tarafı, sadece dışarıdan elektrik alan bir araç olmakla kalmayıp tekerlekli bir powerbank olmasını sağlayan çift yönlü bir şarj teknolojisine sahip olması. Bu teknoloji sayesinde elektrik kesintisi olduğunda araç bir jeneratör olarak kullanılıp eve elektrik verilebilecek. Böylece elektrik kesintisi gibi durumlarda da büyük fayda sağlayacak.

Volvo EX60 Ne Zaman Tanıtılacak?

Volvo EX60'ın 21 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağı belirtildi. EX60'ın fiyatı, mevcut XC60 hibrit modeline yakın olacak. Sadece 10 dakikalık bir şarj ile 270 kilometre menzil sunan araba, megacasting teknolojisinin kullanıldığı ilk Volvo otomobili olacak. Bu teknoloji, ağırlığı azaltıp verimliliği arttıracak.