Şarj Ağı Sağlam Fiyatlar Uçuk: Türkiye Altyapıda İlk 10'da!

Elektrikli otomobillerde altyapı konusu aslında tüm kullanıcıları etkileyen en önemli konulardan biri haline geliyor. Zira şarj altyapısında yaşanacak herhangi bir sorun devamında tüm kullanıcıları etkilemekte ve elektrikli araç deneyimini olumsuz yönde etkilemekte. Peki dünyanın en iyi elektrikli otomobil şarj altyapısına sahip ülkeleri hangileri? İşte detaylar...

Dünyanın En İyi Elektrikli Otomobil Şarj Altyapısına Sahip Ülkeleri!

Son dönemlerin en büyük trendi şüphesiz elektrikli otomobiller. Bu noktada pek çok farklı ülke yeni modelleri piyasaya sürerken bir yandan da kendilerini geleceğin şarj altyapılarına kurmak adına hazırlıyor.

Bu kapsamda Türkiye gibi pek çok farklı Avrupa ve Asya ülkesi elektrikli araç başına düşen şarj soketi sayısını arttırmak için çabalıyor. Örneğin Trugo ve Eşarj kurdukları ortaklık yapısı sonucunda Türkiye'deki 81 ilde kendilerine ait şarj noktaları oluşturmayı başardı.

Bu noktada Benchmark Minerals Intelligence tarafından yapılan son araştırmaya göre Türkiye dünyada şarj soketi başına düşen elektrikli otomobil sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bu noktada listenin tamamı şöyle şekilleniyor:

ABD: 31

İngiltere: 26

Almanya: 19

İsveç: 15

Hindistan: 13

Fransa: 13

İspanya: 11

İtalya: 10

Türkiye: 9,5

Çin: 9

Hollanda: 5

Bu tabloyla Türkiye, Hollanda ve Çin’in ardından en yoğun şarj altyapısına sahip ülkelerden biri konumuna yükselmiş durumda. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD gibi büyük pazarların tamamı bu metrikte Türkiye’nin gerisinde kalıyor. (Nufüs ve elektrikli araç sayısı bakımından yapılan kıyaslamaya göre)

Veriler yalnızca şarj noktası sayısıyla sınırlı değil. Aynı raporda, DC hızlı şarj soketlerinin toplam şarj altyapısı içindeki payı da yer alıyor. Bu noktada Türkiye’nin performansı daha da çarpıcı. Çin’de 4,7 milyonu aşan şarj noktasının yaklaşık yüzde 49’u DC hızlı şarj hizmeti sunuyor.

Hollanda’da bu oran yalnızca yüzde 5 seviyesinde kalırken, Türkiye Çin’in ardından DC şarj oranı en yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 39 bin şarj noktası bulunuyor ve bunların 16 binden fazlası DC hızlı şarj soketi. Bu oran uzun yol kullanımı ve günlük pratiklik açısından kağıt üzerinde güçlü bir altyapıya işaret ediyor.

Ancak bu başarılı oranlara rağmen elektrikli otomobil kullanımı Türkiye için giderek zorlaşıyor. Zira şarj şirketleri tarafından yapılan son fiyat zamları kullanıcıları elektrikli otomobil satın alma konusunda teşvik etmek yerine uzaklaştırıyor. Ayrıca her geçen gün elektrikli otomobillerin tüketim avantajı da artan fiyatlar sebebiyle bitiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...