X'e Avrupa'dan Rakip! Herkes Doğrudan Kullanamıyor

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değiştirilen sosyal medya platformuna bir rakip de Avrupa'dan geldi. "W" olarak adlandırılan bu yeni platform, şimdiye kadar görülen pek çok sosyal medya platformundan önemli bir farkı bulunuyor. Bu platform, X'te olduğu gibi doğrudan kullanılamıyor.

W Social Test Edilmeye Başlandı

X'e (eski adıyla Twitter) rakip olarak ortaya çıkan W Social'ın ismindeki "w" harfi, değerler ve doğrulanmış anlamına gelen iki adet v harfini temsil ediyor. İsminden de tahmin edilebileceği üzere yeni sosyal medya platformu, sahte ve bot hesapların önüne geçmek adına fotoğraf ile kimlik doğrulama yapılmasını gerektiriyor. Doğrulama işlemi gerçekleştirilmeden gönderi paylaşmak mümkün olmuyor.

Platformun sunucuları tamamen Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde tutuluyor. Bu da verilerin yalnızca AB'de kalacağı anlamına geliyor. Yönetim tarafında da aynı politika izlenen platform ile güvenilir kaynaklara dayalı bir içerik akışı oluşturulması amaçlanıyor. Bu sistemle birlikte dezenformasyon (yanlış ya da doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri kasıtlı olarak yaymak) ve mezenformasyon (farkında olmadan yanlış ya da yanıltıcı bilginin yayılmasına neden olma) gibi sorunların önüne geçileceği düşünülüyor.

Yeni platform, eBay'den yakın zamanda ayrılan gizlilikten sorumlu ismi Anna Zeiter tarafından duyuruldu. Zeiter, "Avrupa'da geliştirilen, yönetilen ve barındırılan yeni bir sosyal medya platformuna acil bir ihtiyaç var" ifadelerini kullandı ve W Social'ın veri koruma konusunda hâlihazırda faaliyet gösteren sosyal medya devlerinden çok daha sıkı standartlara sahip olacağına işaret etti.

W Social şu anda yalnızca belirli sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Henüz test aşamasında olan bu platformda hesap oluşturmak için davet koduna ihtiyaç duyuluyor. Şimdilik bir mobil uygulaması yok, sadece web sitesi üzerinden faaliyet yürütüyor ancak ilerleyen süreçte mobil sürümünün de yayına alması bekleniyor.