Aşırı Eğlenceli Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

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Arkadaşlarla oynanacak eğlenceli oyun What The Pak ücretsiz oldu. İşte oyunu ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için uygulamanız gereken adımlar!
Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan What The Pak?! isimli oyun ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 24 Haziran 2025 tarihinde saat 03.00'te sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte What The Pak?! oyununu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
What The Pak Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- What The Pak'ın sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.
What The Pak Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Çift çekirdek 2.4GHz işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: GTX 750 veya eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
What The Pak Nasıl Bir Oyun?
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan What The Pak, 8 kişiye kadar oynanabilen bir parti oyunudur. 2024 yılının aralık ayında erken erişim olarak sunulan oyunda çeşitli mini oyunlar bulunuyor. Bu, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım ediyor.