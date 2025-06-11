Aşırı Eğlenceli Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan What The Pak?! isimli oyun ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 24 Haziran 2025 tarihinde saat 03.00'te sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte What The Pak?! oyununu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

What The Pak Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

What The Pak'ın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

What The Pak Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Çift çekirdek 2.4GHz işlemci

Çift çekirdek 2.4GHz işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GTX 750 veya eş değeri

GTX 750 veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

What The Pak Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan What The Pak, 8 kişiye kadar oynanabilen bir parti oyunudur. 2024 yılının aralık ayında erken erişim olarak sunulan oyunda çeşitli mini oyunlar bulunuyor. Bu, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım ediyor.