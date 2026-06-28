Apple, iPhone 18'de Çok Beklenen Değişikliği Yapmayacak!

Apple merakla beklenen iPhone 18 serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni seride en çok merak edilen modellerden birisi de iPhone 18 diyebiliriz. Son gelişmeler telefonda kullanılacak RAM kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Kaç GB RAM'le Gelecek?

Hatırlanacağı üzere bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası iPhone 18'de 12 GB RAM kullanılacağı yönündeydi. Bu da iPhone 17 ile karşılaştırdığımızda 4 GB'lik önemli bir artış anlamına geliyordu. Ancak son raporlar bunun tam tersini gösteriyor.

Şu an için Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de iPhone 18'de 12 GB değil, 9 GB RAM'in yer alacağı iddia ediliyor. Yani yeni model selefinden 1 GB daha fazla belleğe sahip olacak. Benzer şekilde iPhone 18e'de de 9 GB RAM kullanılacağı söyleniyor.

Apple Neden iPhone 18'de Büyük Bir RAM Artışı Yapmıyor?

Apple'ın iPhone 18'in RAM kapasitesinde büyük bir artışa gitmeyecek olmasının nedeni aslında hepimizin bileceği üzere tedarik zincirinde yaşanan sorunlar. Özellikle yapay zeka yatırımları nedeniyle son dönemde bellek fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi.

Aynı zamanda pazarda da çok ciddi bir talep söz konusu. Bu nedenle şirket ilk etapta yapay zeka özellikleri sebebiyle 12 GB gibi opsiyonları düşünmüş olsa da bahsettiğimiz can sıkan nedenlerden dolayı 9 GB RAM'de karar kılmış gibi görünüyor.

iPhone 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: A20 Bionic (2 nm)

A20 Bionic (2 nm) RAM: 9 GB

9 GB Başlangıç Depolama: 256 GB

256 GB Arka Ana Kamera: 48 MP Fusion

48 MP Fusion Arka Geniş Açı Kamera: 48 MP Ultra Geniş

48 MP Ultra Geniş Ön Kamera: 24 MP

24 MP Batarya Kapasitesi: 3.692 mAh veya daha üzeri

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın bu yıl lansman stratejisinde önemli bir değişiklik yapacağı söyleniyor. Şirket bu eylülde sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı tanıtacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise çok yüksek ihtimalle 2027 yılının mart veya nisan aylarında satışa çıkması bekleniyor.

iPhone 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bellek maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle iPhone 18'in ne kadardan satılacağını tahmin etmek gerçekten çok zor. Zaten cihaz neredeyse 8-9 ay sonra çıkış yapacak. O döneme kadar yaşanacak gelişmeler telefonun satış fiyatını direkt olarak etkileyebilir. Ancak şu anda iPhone 17'nin ülkemizde 84.999 TL'den satıldığını biliyoruz. Yeni model tahmini olarak 90 ila 95.000 TL arasında fiyatlandırılabilir.

Editörün Yorumu

Apple zaten geçen günlerde iPhone dışındaki tüm ürünlerine zam yaptı. Şirket doğal olarak karlılığını korumak için bazı hamleler yapıyor. Açıkçası iPhone 18'de 12 GB değil de 9 GB RAM kullanılacak olmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de iOS işletim sisteminin bellek gereksinimi Android kadar yüksek değil. Bu nedenle geçmiş modeller nasılsa yeni modeller de benzer şekilde yüksek performansta çalışacak diyebilirim.