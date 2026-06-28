Samsung'dan Sevilen Tableti İçin One UI 9 Sürprizi: Testler Başladı!

One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitiren Samsung, diğer yandan önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek One UI 9 için de çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli marka son olarak yeni yamayı bir modelinde daha test etmeye başladı.

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Modelinde Test Ediliyor?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Samsung, One UI 9 güncellemesini Galaxy Tab S10 Ultra'da test ediyor. Bu kapsamda test edilen yazılım numarasının X926BXXU8EZF2 olduğu söyleniyor. Ancak şu an için bu sürümün neler sunacağına dair elimizde herhangi bir detay yok.

Ancak burada çok önemli bir detay söz konusu. Zira bu gelişmenin Galaxy S26 serisinin aldığı genel beta sürümleriyle karıştırılmaması gerekiyor. Kısacası bu durum şirketin yeni sürümü şu an itibarıyla bu modelde sadece dahili olarak test ettiği anlamına geliyor.

Galaxy Tab S10 Ultra İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung şu anda sadece Galaxy S26 serisiyle beta sürecinde. Yani diğer modeller en azından şimdilik sadece markanın kendi bünyesinde test ediliyor. Galaxy Tab S10 Ultra da bu modelleri dahil ve çok yüksek ihtimalle direkt olarak kararlı güncellemeyi alacak.

Galaxy Tab S10 Ultra Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un 22 Temmuz'da kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 isimli yeni katlanabilir telefonları One UI 9 güncellemesini çalıştıracak ilk modeller olacak. Muhtemelen diğer modeller için dağıtım bu etkinlikten sonra başlayacak diyebiliriz.

Markanın ilk etapta Galaxy S26 gibi en son çıkan amiral gemisi telefonlarını yeni sürüme geçirmesi bekleniyor. Bunun ardından Galaxy S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda çıkış yapan üst segment modeller güncellenecek. Galaxy Tab S10 Ultra ise muhtemelen eylül veya ekim aylarında güncelleme alacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

One UI 9 güncellemesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ben de bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısıyım ve telefonum çok yüksek ihtimalle One UI 9 sürümünü alacak. Açıkçası One UI 8.5 çok da ilgimi çekmedi. Ancak One UI 9 daha kapsamlı yeniliklerle gelecek gibi görünüyor.