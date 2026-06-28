OnePlus'ın Yeni Telefonu Güneş Işığında Mesaj Okuyamayanları Sevindirecek!

OnePlus N6 önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Çinli marka telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça bazı özelliklerini de duyurmaya devam ediyor. Marka son olarak modelin ekran özelliklerini paylaştı. Peki OnePlus N6 nasıl bir ekranla gelecek? İşte ayrıntılar!

OnePlus N6 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle N6'nın bazı ekran özelliklerini duyurdu. Buna göre akıllı telefon 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Bu da kullanıcıların 90Hz panellere göre daha akıcı bir ekran deneyimi elde edeceği anlamına geliyor. Bu özellikle menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda fazasıyla işe yarayacak.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira cihaz 1200 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak. Yani bu da akıllı telefonu güneş ışığı altında kullandığınızda çok fazla sorun yaşamayacağınız şeklinde yorumlanabilir. Günümüzde orta ve üst segment modellerin büyük bir kısmı 1000 nit barajını aştığından bu sonuçların standartları karşıladığını söyleyebiliriz.

Maalesef şirket şu ana dek akıllı telefonun diğer teknik özelliklerini paylaşmadı. Fakat geçmiş söylentilere göre ürünün ekranı HD+ çözünürlüğünü destekleyecek. Ekran boyutu ise muhtemelen 6 inç civarlarında olacak. Modelin hangi ekran teknolojisine sahip olacağı ise henüz belli değil. Ancak tahmini olarak OLED veya AMOLED bir panelle karşımıza çıkacak.

OnePlus N6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel (HD+)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklık Değeri: 1200 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6GB

Arka Kamera: 50MP

Video Performansı: 60FPS kayıt desteği

Ön Kamera: 8MP

İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Batarya Kapasitesi: 8000mAh

Hızlı Şarj Desteği: 45W

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6 30 Haziran'da piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Öte yandan OnePlus 15R ve OnePlus 15 gibi modellerin ülkemizde satıldığını göz önüne aldığımızda N6'nın da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

OnePlus N6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklar OnePlus N6'nın 25.000 rupi (12.350 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Bu tutara ülkmeizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 25.000 TL seviyelerine karşılık geliyor. Bu da akıllı telefonun orta segmente hitap edeceğini bir kez daha doğruluyor diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Daha önce çok uzun süre 60Hz destekli akıllı telefonlar kullandım. Ancak 120Hz'e geçiş yaptıktan sonra bu akıcılığı gerçekten hissettim diyebilirim. OnePlus N6'nın da 120Hz tazeleme hızlarını desteklemesi bence çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ayrıca 1200 nit parlaklık değeri de güneş ışığı gibi senaryolarda kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor.