Gelin Arabasının Önünü Kesen Çocuk Misali: Sürücüsüz Otomobil ABD Başkan Adayının Konvoyunu Durdurdu!

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden biri de sürücüsüz otomobiller oldu. Tabii, bu alanda halen büyük tartışmalar söz konusu. Zira, büyük bir kesim bu gibi araçların daha önce karıştığı kazalar nedeniyle henüz trafiğe çıkacak düzeyde olmadığını düşünüyor.

Waymo'ya ait bir robotaksi ise kısa bir süre önce San Francisco'da ABD Başkan adayı Kamala Harris'in konvoyunu durdurdu. Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan bu olay sonrası Waymo'dan konuyla ilgili açıklama da geldi. İşte ayrıntılar!

ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris’in konvoyu Waymo'ya ait bir robotaksi tarafından durduruldu. Olay, Harris’in San Francisco’daki Fairmont Oteli’ne gittiği sırada yaşandı. Paylaşılan videoda aracın U dönüşü yapmaya çalışırken bir anda durduğu ve bu nedenle konvoyun bir süre hareket edemediği görülüyor.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB