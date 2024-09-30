Gelin Arabasının Önünü Kesen Çocuk Misali: Sürücüsüz Otomobil ABD Başkan Adayının Konvoyunu Durdurdu!

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden biri de sürücüsüz otomobiller oldu. Tabii, bu alanda halen büyük tartışmalar söz konusu. Zira, büyük bir kesim bu gibi araçların daha önce karıştığı kazalar nedeniyle henüz trafiğe çıkacak düzeyde olmadığını düşünüyor.

Waymo'ya ait bir robotaksi ise kısa bir süre önce San Francisco'da ABD Başkan adayı Kamala Harris'in konvoyunu durdurdu. Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan bu olay sonrası Waymo'dan konuyla ilgili açıklama da geldi. İşte ayrıntılar!

Waymo'nun Sürücüsüz Otomobili Kamala Harris'in Konvoyunu Durdurdu

ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris’in konvoyu Waymo'ya ait bir robotaksi tarafından durduruldu. Olay, Harris’in San Francisco’daki Fairmont Oteli’ne gittiği sırada yaşandı. Paylaşılan videoda aracın U dönüşü yapmaya çalışırken bir anda durduğu ve bu nedenle konvoyun bir süre hareket edemediği görülüyor.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB — LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024

U dönüşünü bir türlü yapamayan robotaksi ise çevredeki bir polis memuru tarafından kenara çekildi. Bu sayede konvoy yoluna devam edebildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Waymo ise otonom aracın şehir trafikte zorlu bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştığını ve bu nedenle durduğunu belirterek herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otonom araçların trafiğe çıkması normal mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!