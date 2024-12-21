Waymo’nun Sürücüsüz Teknolojisiyle Trafik Kazaları Azalıyor

Waymo, trafik kaza oranını düşüren sürücüsüz araç filosunu görücüye çıkardı. Yapılan araştırmalar, Waymo’nun 25,3 milyon mil boyunca topladığı veriyle kazalara dair sigorta taleplerini analiz etti. Söz konusu araştırma Waymo ve yeniden sigorta şirketi Swiss Re arasındaki ücretsiz bir işbirliğinin sonucu olarak yapıldı.

Buna göre, Waymo’nun sürücüsüz arabalarının insanların kullandığı arabalara göre daha az sigorta talebine yol açtığını gösterdi.

Swiss Re daha sonra bu verileri işledi ve insan sürücüler tarafından 200 milyar mil boyunca oluşan 500.000’den fazla talep ile karşılaştırdı.

Sonuçlar, Waymo’nun sürücüsüz aracının, insan sürücülerle karşılaştırıldığında daha iyi güvenlik performansı sergilediğini ortaya koydu.

Waymo'nun Etkileyici Performansında "Ufak" Pürüzler Var

Bu oranlar etkileyici görünüyor. Özellikle de maddi hasar taleplerinde %86 azalış ve bedeni zarar taleplerinde %90 azalış söz konusu olduğundan performansı oldukça göğüs kabartıcı diyebiliriz. Fakat her şeyde olduğu gibi Waymo'nun araçlarında da birtakım sıkıntılar mevcut.

Waymo’nun testleri şehir içlerinde gerçekleştirildi. Halbuki ABD’deki kazaların orantısız bir kısmı kırsal alanlarda meydana geliyor ve bu alanlarda ölümcül kazalar şehirlerden daha fazla.

Üstelik sürücüsüz teknolojiler, insan sürücülere kıyasla halen daha yeni. Bu nedenle uzun vadeli gerçek dünya performansını değerlendirme yapmak mümkün değil.

Waymo’nun bu yaz iki kere geri çağrıda bulunmuştu. Bir robotaksinin Phoenix’te 8 mil/saat hızla bir telefon direğine çarpması sonrası şirket inceleme altına alındı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik Yönetimi (NHTSA), Waymo’yla ilgili 24 olayın daha incelendiğini belirtti.