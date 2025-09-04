Wednesday 3. Sezonu İçin Beklenmedik İddia! Tarih Netleşti!

2022’de Netflix’te yayınlanan ve Addams Ailesi’nden tanıdığımız Wednesday Addams karakterini merkeze alan Wednesday, kısa sürede platformun en popüler yapımlarından biri haline geldi. Özellikle dizideki bazı sahnelerin sosyal medyada viral olmasıyla birlikte yapım, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aradan geçen üç yılın ardından gelen ikinci sezon ise iki parçaya ayrılarak ağustos ve eylül aylarında izleyiciyle buluştu. Şimdi ise gözler merakla beklenen üçüncü sezona çevrilmiş durumda. Peki Wednesday 3. sezonu ne zaman gelecek? İşte detaylar…

Wednesday 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Netflix, Temmuz 2025’te yaptığı duyuruyla dizinin 3. sezonunu resmen onayladı. Şirket ayrıca Wednesday evrenine yönelik bir yan dizi için de görüşmelere başladığını açıkladı. Platformun bu kadar büyük ilgi gören bir yapımdan daha fazla kazanç elde etmek istemesi beklenmedik değil. Dolayısıyla 3. sezon kararının gelmesi kimse için sürpriz olmadı.

Mevcut bilgilere göre Wednesday’in 3. sezon çekimleri henüz başlamadı. Yayın tarihi olarak ise 2027 yılı işaret ediliyor. Yani önümüzde hâlâ uzun bir bekleyiş var. Görünen o ki Wednesday hayranlarının yeni sezon için birkaç yıl daha sabretmesi gerekecek.

Yeni sezon yayınlandığında büyük olasılıkla yine Netflix’in en çok izlenenler listesine birinci sıradan giriş yapacak. İkinci sezonun yalnızca ilk haftasında 50 milyon izlenme elde etmesi bunun en güçlü kanıtı. Üstelik sezon, dört hafta boyunca top 10’da kalmayı başarırken toplam izlenme sayısı da 100 milyonu geride bıraktı.

Wednesday Dizisi Konusu

Wednesday, Addams Ailesi’nin zeki ve karanlık mizah anlayışına sahip kızı Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki maceralarını anlatıyor. Dizi onun hem doğaüstü gizemleri çözmesini hem de kendi kimliğini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Wednesday 3. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.