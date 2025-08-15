Jenna Ortega'nın popüler dizisi Wednesday'in 2. sezon birinci kısmı 6 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. İkinci kısım merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Wednesday'in 2. sezon 2. kısım fragmanı yayınlandı.

Wednesday'in Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Wednesday'in yeni sezonun ikinci kısmı için Türkçe alt yazılı bir tanıtım videosu paylaşıldı. Videonun açıklamasında "Bilin bakalım kim geri dönüyor?" ifadelerine yer verildi. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki fragman, ikinci kısım hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Wednesday 2. Sezon 2. Kısım Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday'in 2. sezon 2. kısım bölümleri 3 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak. İkinci kısım tıpkı ilk kısım gibi dört adet bölümden oluşacak. Ayrıca dizinin üçüncü sezonu da duyurulmuştu. Üçüncü sezon tarihi henüz belli değil.

Wednesday Konusu

Netflix'in popüler dizisi, Wednesday Addams'ın hikayesine odaklanıyor. Dizi, Wednesday'in normal bir liseden atıldıktan sonra ailesinin de eski okulu olan ve doğaüstü yeteneklere sahip öğrencilerin gittiği Nevermore Akademisi'ne gönderilmesiyle başlıyor.

Bu akademide bazı doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeden Wednesday, yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenirken bir yandan da okuldaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Ayrıca akademide yeni insanlarla arkadaş oluyor.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.