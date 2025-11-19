WhatsApp, 3.5 Milyar Kullanıcısının Telefon Numarasını Çaldırdı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kritik bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Buna göre yakın zamana kadar 3.5 milyar WhatsApp kullanıcısının telefon numarası ve profil bilgileri, basit bir yöntemle herkes tarafından ulaşılabilir durumdaydı. İşte detaylar!

WhatsApp, Milyarlarca Kullanıcının Telefon Numarasını Çaldırdı

WhatsApp, günümüzde pek çoğumuz için en önemli iletişim aracı. Pek çoğumuz sevdiklerimizle bu uygulama üzerinden mesajlaşıyor, fotoğraf/video atıyor ve hatta aramalar yapıyoruz. Elbette ki bunu uygulamanın güvenli olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Ancak son ortaya çıkan bilgiler bu güvenliğin sorgulanmasına neden oldu.

Avusturyalı bir araştırma ekibi, WhatsApp'ın çok basit bir yöntemle 3.5 milyar kullancısına ait telefon numarası ve profil fotoğrafına rahatça erişilebildiğini ortaya çıkardı. Üstelik uygulanan yöntem, sıradan bir kullanıcının yeni bir numara kaydederken yaptığı işlemle birebir aynı.

WhatsApp Web arayüzünü kullanan araştırmacılar, milyarlarca rastgele telefon numarasını sisteme girerek bu numaraların bir WhatsApp hesabına bağlı olup olmadığını sorguladı. Elbette ki bu işlem manuel olarak yapılmıyor. Eğer numara bir hesaba bağlıysa, sistem otomatik olarak kullanıcının profil fotoğrafını ve durum bilgisini görüntüledi.

Bu işlemi devasa ölçekte gerçekleştiren ekip, saatte yaklaşık 100 milyon telefon numarasını kontrol etmeyi başardı. Sonuç olarak, 3.5 milyar kullanıcının tamamının telefon numaraları teyit edildi.

Ayrıca bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 57’sinin profil fotoğrafları ve yüzde 29’unun profil yazıları toplandı. Ve evet, bunun içerisinde bu yazıyı yazan benim ve okuyan sizin de bilgileriniz var.

Meta Sorunun Farkındaydı

Skandalın en dikkat çekici boyutu ise WhatsApp'ı çatısı altında barındıran Meta’nın tavrı oldu. Şirketin bu açık hakkında 2017'de başka bir araştırmacı tarafından uyarıldığı, ancak yıllar boyunca herhangi bir önlem almadığı ortaya çıktı. Avusturyalı ekip, sorunu Nisan ayında Meta’ya tekrar bildirdi.

Ekim ayında harekete geçiren şirket, toplu sorgulamaları engelleyen bir limit getirdi. Bildiğiniz üzere Türkiye'deki pek çok vatandaş Afrika ve Asya'daki dolandırıcılardan gelen mesajlarla kandırılmaya çalışılıyor. Numaraların bu şekilde söz konusu kişiler tarafından ele geçirildiği tahmin ediliyor.