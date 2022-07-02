Whatsapp'a Çevrimiçi Bilgisi Gizleme Özelliği Geliyor

WABetaInfo adlı haber sitesinin aktardığına göre Whatsapp'tan yıllardı beklenen özellik sonunda uygulamaya geliyor. Artık kullanıcılar çevrimiçi durumlarını istedikleri kişilerden gizleyebilecek.

Son yapılan değişikliklerden sonra kullanıcıların "son görülme" bilgisini herkes, kişiler, seçilen kişiler veya hiç kimse olarak paylaşabilmesini sağlıyordu. Yeni gelecek olan çevrimiçi bilgisini gizleme özelliğinin de aynı yapıya sahip olması bekleniyor. Yani çevrimiçi durum bilgisini istediğiniz kişilerden gizleyip, istediğiniz kişilere gösterme imkanınız olacak.

Özellikle bazı insanalara çevrimiçi gözükmek istemeyen çok fazla kullanıcının olması durumu, sonunda Whatsapp'ı konu hakkında aksiyon almaya itti. Şu an beta çalışmalarının başladığını belirten WABetaInfo sitesine göre yeni özellik çok uzakta değil. Şimdilik özellik iOS işletim sistemli cihazlar için beta sürümü olarak deneniyor. Yakın zamanda Android için de testlerin başlaması bekleniyor.

Mesajları Düzenleme Özelliği de Yolda!

Haber kaynağının aktardığına göre çevrimiçi bilgisinin gizlenmesi dışında başka özellikler de Whatsapp için denenmeye başladı. Çok uzun süredir Whatsapp'ta mesajlarımızı herkesten silebiliyoruz. Fakat bu özellikle beraber mesajları düzenleme imkanımız yoktu. Artık mesajların da düzenlenebileceği kapsamlı bir uygulama üzerinde çalışan Whatsapp, son günlerde platformun basit yapısını kullanıcı dostu yeniliklerle bozmadan geliştirmeye çalışıyor.