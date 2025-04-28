WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni işlev, mesajlara tepki verme özelliğini kullanan kişilere büyük bir kolaylık sağlayacak. Böylece daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilebilecek.

WhatsApp'ta Mesajlara Çıkartma ile Tepki Verilebilecek

WhatsApp'a geçtiğimiz yıllarda eklenen mesajlara emoji ile tepki verme özelliğinin daha iyi bir deneyim sunması için yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Platformda mesajlara emojinin yanı sıra çıkartmayla da tepki verilebilecek.

Resmî WhatsApp Sticker Store'dan indirilenler de dahil olmak üzere tüm çıkartmalar desteklenecek. Kullanıcılar bir mesaja tepki verirken hareketsiz çıkartmaların yanı sıra animasyonlu çıkartmaları da kullanabilecek.

WABetaInfo tarafından bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Bu görsel, WhatsApp'ta mesajlara çıkartma ile tepki verme özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Görsele baktığımızda çıkartmanın emojilerin hemen yanında yer aldığını görüyoruz.

Şu anda geliştirme aşamasında olan özelliğin kullanımı çok basit olacak. Kullanıcılar mesaja uzun süre basılı tuttuktan sonra ister emoji ister çıkartma seçebilecek. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.