Windows 11’e WhatsApp Dopingi: Android Kullanıcılarına Müjde!

Android'in herhangi bir masaüstü işletim sistemi ile resmi bağlantısı bulunmuyor olsa da, son yıllarda Windows ile hem doğrudan hem de üçüncü taraf birçok entegrasyona imza atıldı. Microsoft’un “Cross-Device Resume” (Cihazlar Arası Devam) özelliğinin WhatsApp'ı destekler hale gelmesi ile büyük bir yeniliğe imza atılacak.

Yazılım devi, cihazlar arası devam etme özelliğini ilk olarak geçen yıl tanıtmış ve Android cihazlardaki OneDrive oturumlarını PC’de sürdürmeye olanak tanımıştı. Ardından geçen ay Release Preview Channel kapsamında Microsoft Office, Microsoft Edge ve Spotify desteği eklendi.

Windows 11 Cihazlar Arası Devam Etme: WhatsApp Desteği Geliyor!

Spotify’ın eklenmesini üçüncü taraf entegrasyonlarının habercisi olarak gördüyseniz, haklısınız. Windows Latest’in haberine göre sıradaki uygulama WhatsApp olacak. Windows 11’in Ayarlar menüsündeki “Resume” bölümünde WhatsApp görülebiliyor ancak ne zaman herkese açık hale geleceği şu anda bilinmezliğini koruyor.

WhatsApp'ın bu özelliği tam olarak nasıl destekleyeceği henüz bilinmiyor. Uygulamanın sizi doğrudan en son açtığınız sohbetlere yönlendirmesi ya da desteklenmesi hâlinde sesli aramaları cihazlar arasında devretmenize imkân tanıması olası senaryolar arasında bulunuyor.

Cihazlar Arası Devam özelliği Apple’ın Mac, iPhone, iPad ve Apple Watch arasında çalışan Handoff özelliğiyle benzer yapıda. Örnek vermek gerekirse: telefonunuzda dinlediğiniz Spotify listesini PC’de anında sürdürebilir; Word, Excel ve PowerPoint dosyalarınız üzerindeki çalışmalarınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.