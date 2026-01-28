Windows 11'e Yeni Özellik: Telefon ve Bilgisayar Arasındaki Sınırlar Kalkıyor!

Microsoft, Windows 11'in PC'de Android uygulamalarına devam etme özelliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Yazılım devi, cihazlar arası devam etme özelliğini ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtmış ve kullanıcıların Android cihazlarındaki OneDrive oturumlarını PC’de sürdürmelerine olanak tanımıştı.

Bu özellik; Spotify çalma listeleri, tarayıcı oturumları ve çok daha fazlasını kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Apple’ın Handoff Özelliğine Windows 11'den Güçlü Rakip!

Ağustos ayından bu yana test edilen geliştirilmiş cihazlar arası devam etme desteği, dün yayınlanmaya başlayan Windows 11 Release Preview güncellemesinin bir parçası olarak sunuldu.

Bu özellik sayesinde telefonunuzda dinlediğiniz Spotify listesini PC’de anında sürdürebilir; Word, Excel ve PowerPoint dosyalarınız üzerindeki çalışmalarınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Üstelik Edge tarayıcısındaki sekmeleriniz de bilgisayara geçtiğinizde sizi hazır olarak bekliyor. Bu özellik, Apple’ın Mac, iPhone, iPad ve Apple Watch arasında görev imkanı sağlayan Handoff özelliğiyle büyük benzerlikler taşıyor.

Microsoft, Windows 11 için cihazlar arası destek planlarını ilk olarak geçen yılki geliştirici konferansında duyurmuştu. Aslında Windows 10 da Project Rome kod adlı benzer bir özelliğe sahipti; ancak bu özellik geliştiriciler tarafından geniş çapta benimsenmemişti.