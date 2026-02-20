WhatsApp Gruplarında Artık Kimse Arkanızdan Konuşamayacak

WhatsApp grup sohbetlerine sonradan katılanlar için grup sohbet geçmişini görme özelliğini duyurdu. Grup yöneticileri ve üyeleri, yeni üyelerin olup bitenlerden anında haberdar olmasını sağlamak için son mesajları yeni katılımcılara gönderme imkânına sahip hâle geldi. Böylece kullanıcıların kafasında kendisinden önce neler konuşulduğu hakkında herhangi bir soru işareti kalmayacak.

WhatsApp'ta Artık Grup Sohbet Geçmişi Görülebiliyor

WhatsApp'ta en çok talep edilen özelliklerden biri, gruba sonradan dahil olup son ana kadar neler konuşulduğunu öğrenmekti. Yeni gelen özellikle birlikte grup sohbetlerinde neler konuşulduğunu öğrenmek mümkün hale geldi. Şu andan itibaren yeni özelliği kullanarak hem grup yöneticileri hem grup üyeleri en az 25, en fazla 100 olmak üzere son mesajları yeni katılımcılara gönderme imkanına sahip.

Yeni özellik sayesinde gruba sonradan katılan Üyeler, sadece en güncel mesajları okuyarak her şeyden haberdar olabilecek. Bu durumdan diğer grup üyelerinin de haberi olacak. Eğer bir üye ya da grubun yöneticisi, mesajları paylaşmayı tercih ederse diğer üyelerle paylaşılan mesajları direkt görebilecek. Gizlilik açısından da önemli seçenekler sunuluyor.

Yeni üyelerin son mesajları paylaşıp paylaşamayacağı o grubun yöneticisinin kararına bağlı olacak. Yönetici eğer mesaj geçmişinin görüntülenmesini istemezse bunu grup ayarlarından devre dışı bırakmaya tercih edebilecek. Bununla birlikte yöneticiler istediği zaman mesaj geçmişini yeni üyelerle paylaşabilecek. Daha fazla şeffaflık sunmak adına önemli eklemeler söz konusu.

Mesaj gönderdiğinde gruptaki herkes bir bildirim alıyor. Bu bildirimde net bir şekilde tarih ve saat belirtiliyor. Bu geçmiş mesajların görünme ile normal mesajlar arasında bir fark bulunuyor. Bu sayede normal mesajlarla karıştırılmasının önüne geçiliyor. WhatsApp, bu yeni özelliği şu anda kademeli olarak sunmaya başladı. Kısa süre içinde Türkiye'de dahil olmak üzere bütün ülkelerde kullanıma sunulacak.