WhatsApp'a Spoiler Derdine Son Verecek Özellik Geliyor

WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Lider konumda kalmaya devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri, sürekli olarak yeni özellikler alması. Öyle ki şirket, şimdi de hem arkadaşlarınıza sürpriz yapmak hem de sinir bozucu detayların erkenden öğrenilmesini engelleyecek spoiler özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a Spoiler Özelliği Geliyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.26.7.10 sürümünde spoiler özelliği yer aldı. Bu özellik ister grup ister bire bir sohbetler olsun, arkadaşlarınızın veya irtibatta olduğunuz kişilerin henüz izlemediği dizi ya da filmler, sonunu görmediği oyunlar ve çok daha fazlası hakkında önceden bilgi vererek sürprizi bozmanızı engelleyecek. Öte yandan arkadaşlarınız spoiler olarak işaretlediğiniz kısımları direkt göremeyeceği için onlara sürpriz yapmak için de kullanabileceksiniz.

Yeni özellik kullanılarak bir mesajın içeriği gizlendiğinde o mesajı alan kişi içeriğini anında görüntüleyemeyecek. Bunu görmek istiyorsa önce ilgili kısmın üzerine basması gerekecek. Dileyen kişiler, bütün mesajı spoiler olarak işaretlemeyi tercih edebilir ancak bunun yerine sadece belirli bir kısmı gizlemeniz de mümkün. Bunun için yazıyı seçip biçimlendirme ayarlarından "Spoiler" seçeneğine tıklamak yeterli olacak.

Biçimlendirme menüsü ile uğraşmak istemeyenler, belirli bir kısmı iki adet dik çizgi (|Örnek kullanım şekli bu şekilde|) ekleyebilecek. Şu an geliştirme aşamasında olan bu özellik yalnızca yazılar için geçerli fakat ilerleyen zamanlarda fotoğraf ve videoları da desteklemesi bekleniyor. Elbette ki şu an uygulamada bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar gönderilebiliyor. Dolayısıyla medya ögelerini destekleyip desteklememesinin bir önemi yok. Yine de bunu kapsamlı bir özellik hâline getirebilir.

WhatsApp'a Spoiler Özelliği Ne Zaman Eklenecek?

WhatsApp, spoiler seçeneğini henüz test ediyor. Test aşaması sona erdikten sonra kullanıcılara kademeli olarak sunulacak. Birkaç hafta içinde yavaş yavaş başlaması beklenen bu sürecin sonunda Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere her WhatsApp kullanıcısının spoiler seçeneğine erişim olacak.