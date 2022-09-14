Büyük WhatsApp Güncellemesi ile Önemli Yenilikler Sunuldu!

WhatsApp güncellemesi yayımlandı. Oldukça önemli yenilikleri beraberinde getiren büyük güncelleme, akıllı telefon kullanıcılarının kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Gelen yeniliklere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Anlık mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk gelen platformlarından bir tanesi olan WhatsApp Messenger, yeni güncellemeler yayımlamaya devam ediyor. Kullanıcıların geri bildirimlerine önem veren ve bu doğrultuda yenilikler yapan şirket, yeni bir güncelleme yayımladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın yayımladığı güncelleme sayesinde kullanıcılar çeşitli yenilikler ile karşılaştı. Peki, iPhone kullanıcıları için yayımlanan güncelleme neler sunuyor?

Whatsapp Güncellemesi ile Gelen Özellikler Neler?

Sohbetleri "okunmamış" olarak filtreleme geldi.

"Herkesten sil" özelliği 2 güne çıkarıldı.

Gruplarda katılımcı sayısı 512'ye yükseltildi.

Dosya boyutu sınırı 2 GB'a çıkarıldı.

"Benden sil" işlemini birkaç saniye içinde geri alma imkânı sunuldu.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamasında artık sohbetler "okunmamış" olarak filtrelenebiliyor. Bu işlem için "Ara" butonunun yanında konumlanan yeni filtre simgesine dokunmak yeterlidir. Böylelikle okunmamış mesajları filtreleyebilirsiniz.

Popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan mesaj silme özelliğine de oldukça önemli bir yenilik geldi. Bildiğiniz üzere uygulama üzerinden gönderdiğiniz bir mesajın üzerine basılı tutup silebilmeniz mümkün. Bu işlemi ister yalnızca kendinizden isterseniz iki taraftan da silebiliyorsunuz fakat bunun için belirli bir süre bulunuyor.

Mesaj silme özelliğine gelen yenilik ile beraber "herkesten sil" özelliğinin süresi 2 güne çıkarıldı. Bu sayede söz konusu işlevi kullanabilmek için oldukça uzun bir süreniz olacak. "Benden sil" işlemini birkaç saniye içerisinde geri alabilme imkânı da sağlandı.

Bir diğer yenilik ise grup özelliğini ilgilendiriyor. Gruplarda katılımcı sayısı 512'ye çıkarılarak önemli bir artış yaşandı. Dosya gönderme boyutunda da oldukça önemli bir yükseltme yapıldı.

Anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden artık 2 GB boyuta sahip dosya gönderebilirsiniz. Bu, özellikle yüksek boyutlu videoları gönderme işlemi gerçekleştirmek için harika bir yeniliktir.

Söz konusu yeniliklere sahip olabilmek için güncelleme yapmanız gerekiyor. Bu işlem için resmi uygulama mağazasına girin ve WhatsApp Messenger sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfada "Güncelle" butonuna basın.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından bir tanesi olan WhatsApp Messenger'a gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.