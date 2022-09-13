WhatsApp Mesaj Düzenleme Özelliğinden İlk Ekran Görüntüsü Geldi

WhatsApp'ın insanların mesajları düzenlemesine olanak tanıyan geliştirilmekte olan yeni bir özellikle ilgili ayrıntıları yayınladıktan sonra aynı özelliğin WhatsApp Masaüstü beta'nın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacağı keşfedildi.

WhatsApp'ın mesajları düzenleme özelliğiyle ilgili en son haberlerin üzerinden uzun zaman geçti ama sonunda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Görünüşe göre WhatsApp bu özelliği geliştirmeye devam ediyor bunu hâlâ uygulamanın gelecekteki bir sürümünde uygulamayı planlıyor.

Yeni keşif WhatsApp'ın Masaüstü beta sürümüyle alakalı. Şimdilik mobil platformlara geliştirildiği düşünülen mesaj düzenleme özelliği son Masaüstü beta sürümünde de ortaya çıktı.

WhatsApp Mesaj Düzenleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, insanların orijinal mesajın yerini alacak metni girmesine izin veren yeni bir görünüm geliştiriyor. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğundan, insanların mesajlarını düzenlemelerine izin veren zaman penceresiyle ilgili ayrıntılar hâlâ bilinmiyor.

Ayrıca bir düzenleme geçmişi mevcut olacak mı bu da belirsiz ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan bu, gelecekte özelliğin yayınlanmasından önce açıklanabilir.

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