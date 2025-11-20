WhatsApp Eski Özelliğini Yeniden Canlandırıyor: Instagram'a Benzeyecek

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp platformun en köklü ancak özelliklerinden "Hakkımda" bölümünü yeniden canlandırıyor. Şirket ilk etapta büyük ilgi görse de günümüzde eskisi kadar etkili kullanılmayan bu bölümü baştan aşağı yeniledi. İşte detaylar!

WhatsApp'ın Yenilenen Hakkımda Bölümü Neler Sunuyor?

Bildiğiniz gibi platformun Hakkımda bölümü, kullanıcılara o an ne yaptıklarını nerede olduklarını ya da meşguliyetlerini "Seyahatte, İşte" gibi kısa ifadelerle hızlıca bildirme imkanı tanıyordu. İlk etapta pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan bu bölüm zamanla uygulama menülerinde gizlenip kalması ve yeni kullanıcıların dikkatini pek de çekmediği için popülerliğini yitirmişti.

Bu durumu tersine çevirmek isteyen WhatsApp ise Hakkımda bölümünün tasarımını yeniledi. Yapılan güncelleme ile birlikte artık kullanıcıların bu bölümde oluşturduğu durum güncellemeleri artık profil menülerinin yanı sıra tıpkı Instagram'da olduğu gibi bire bir sohbetlerin en üst kısmında da karşımıza çıkacak. Bu sayede kullanıcılar bir kişinin anlık durumunu çok daha kolay bir şekilde görüntüleyebilecek.

Yeni güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise süreli durum ayarlama özelliği. Artık kullanıcılar, durumlarını belirli bir zaman aralığı için belirleyebilecek. Örneğin, durumunuza "Bugün seyahatteyim " gibi bir ifade yazıp ertesi gün bu durumun otomatik olarak kaldırılmasını sağlayabileceksiniz.

Yenilenen tasarım ile birlikte kullanıma sunulan bir diğer özellik ise durumlara doğrudan yanıt verme imkanı. Bu özellik ile birlikte görüşmek istediğiniz bir kişinin durumuna tıklayarak anlık mesajlar gönderebileceksiniz.

Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar artık profil sekmelerinin yanı sıra uygulama ayarlarına gelen yeni "Durum Ayarla" seçeneği üzerinden hakkımda bölümünü değiştirebilecek. Aynı zamanda durumların ne kadar süreyle aktif kalacağı ve kimler tarafından görüntülenebileceği gibi diğer ayarlamalar da bu menü üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şirket söz konusu yeniliklerin tüm kullanıcılara kademeli bir şekilde sunulduğunu vurguluyor. Bu nedenle yeni Hakkımda özelliklerine kavuşmanız birkaç haftayı bulabilir. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.