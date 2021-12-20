WhatsApp Hızlı Yanıtlar İçin Yeni Kısayol Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp, Hızlı Yanıtlar özelliğinin kullanımını daha pratik hale getirmek için yeni bir kısayol test ediyor. Yeni kısayol sayesinde söz konusu özelliğe erişmek çok daha kolay hale gelecek. Uygulamanın beta sürümüne sahip olan kullanıcılara sunulan özelliğe dair ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Hızlı Yanıtlar Özelliği İçin Yeni Kısayol Geliyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bu özellik WhatsApp Business kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

WhatsApp Business, işletmelerin müşterileri ile sohbetlerini daha iyi yönetmesine yardımcı olacak yeni özellikler ve araçlar sunar. Hızlı Yanıtlar, WhatsApp Business için yayımlanan ilk özelliklerden bir tanesiydi. Bu özellik, sık gönderilen mesajların yeniden kullanılmasına olanak tanıyor.

Hızlı Yanıtlar özelliği sayesinde mesajları hızlı bir şekilde göndermek için klavye kısayolları oluşturabilirsiniz. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Whatsapp Business için oluşturulan tüm mevcut kısayolların görüntülenmesine olanak tanıyan yeni bir kısayol test ediyor.

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, uygulamanın beta sürümüne sahip olan Android ve iOS kullanıcıları için yeni kısayolu erişime açtı. Beta sürüme sahip olan kullanıcılar, sohbet penceresindeki kamera, doküman ve galeri gibi kısayolların yer aldığı bölümden Hızlı Yanıtlar'ı görüntüleyebilir.

Hızlı Yanıtlar özelliği, Whatsapp Business kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir özelliktir fakat çoğu kullanıcı uygulamanın böyle bir özelliğe sahip olduğunu bilmiyor. Görünüşe göre şirket, söz konusu özelliğin kullanımını daha kolay hale getirecek. Böylelikle Hızlı Yanıtlar özelliği daa fazla kullanıcı tarafından kullanılacak.

WhatsApp Business uygulamasının beta sürümüne sahipseniz ve söz konusu kısayol görünmüyorsa uygulamayı güncelleyin. Yeni özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Beta sürümde gerçekleştirilen test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandığında diğer kullanıcılara da sunulacaktır.

WhatsApp Son Görülme İçin Yeni Özellik Geldi

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

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