Facebook'tan sonra şimdi de WhatsApp Instagram Reels desteği alıyor. Peki, sosyal medya platformunun "Reels" isimli özelliğinin birkaç sene önce Facebook'un satın aldığı anlık mesajlaşma uygulaması ile entegreli olarak nasıl çalışması planlanıyor? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Facebook, Instagram'ın şu an en çok kullanılan araçlarından biri olan Reels'i sosyal medya platformu ile entegre etme çalışmalarına kısa bir süre önce başlamıştı. TikTok'un geçen yılın haziran ayında Hindistan'da yasaklanması ile Instagram'ın bu aracının popülaritesi daha da artmış ve kullanıcı sayısı bakımından oldukça önemli bir ivme yakalamıştı.

Reels'le oluşturulan videoların artık hiçbir zahmette bulunmadan doğrudan Facebook'tan paylaşılmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştiren Facebook'un kullanıcıları, bu özellik sayesinde Instagram'da paylaştığı bir Reels videosunu da saniyeler içinde Facebook'ta paylaşma olanağı elde etmişti.

Şirket, TikTok ile rekabetinde öne geçme çabalarını süratle devam ettiriyor. Şirketin bu hamlesinin onun sahip olduğu sosyal medya platformlarının ve diğer çevrim içi hizmetlerin kullanım oranında da artış meydana getireceği düşünülüyor.

WABetaInfo'nun resmi Twitter hesabında paylaştığı tweete göre şirket, Reels'i sadece Facebook'a getirmekle sınırlı kalmak istemiyor. Şirket, özelliği Facebook'un haricinde WhatsApp Messenger'a getirme çalışmalarını da sürdürüyor.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update.