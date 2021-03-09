Instagram Reels, Facebook'a Entegre Ediliyor

Facebook, Instagram Reels'i sosyal medya uygulamasına entegre etme çalışmalarına başladı. TikTok'un geçen yılın haziran ayında Hindistan'da yasaklanması ile Instagram'ın kullanıcıların deneyimine sunduğu özellik oldukça kısa bir süre içerisinde benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştı.

Reels'le oluşturulan videoların artık hiçbir zahmete girmeden doğrudan Facebook'tan paylaşılabilmesi için yeni bir özellik geliştiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları, kendilerine sunulan bu özellik sayesinde Instagram'daki videosunu saniyeler içerisinde Facebook'ta da paylaşma olanağına sahip olacak.

Instagram Reels ve Facebook Entegrasyonu Ne Zaman Yapılacak?

Şirket, TikTok ile rekabetinde öne geçmedeki kararlılığını sürdürüyor. Aylar önce Instagram'a eklenen yeni aracın daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını isteyen Facebook, Instagram'daki özelliğin Facebook ile entegreli bir biçimde çalışması için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Instagram'ın bağlı olduğu Facebook, Instagram'da oluşturulan Reels içeriklerinin Facebook uygulamasında kolaylıkla paylaşmasına olanak tanıyan özelliği Hindistan'da test etmeye başladı. Facebook'ta paylaşılan bu videolara Instagram ibaresi de ekleniyor. Yeni özellik, kullanıcılara ayrıyeten Facebook'un kendi araçlarını kullanarak kısa videolar oluşturma imkanı da sağlıyor.

Reels ve Facebook entegrasyonu şu anda test aşamasında olsa da şirketin özelliği bu yıl içerisinde küresel olarak kullanıma açmak gibi planları var. Şirketin bunu yapmasının iki nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki, MX TakaTak ve ShareChat'e ait Moj uygulamasının Hindistan'daki birçok sosyal medya kullanıcısını uygulamayı favori uygulamalarından biri haline getirmesi.

Şirketin acele etmesinin ikinci nedeni, Facebook'un Instagram'a kıyasla Hindistan'da daha çok kişi tarafından kullanılması. Instagram'ın ülkede yaklaşık 165 milyon aylık aktif kullanıcısı varken Facebook'un ise 350 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

Yeni özellikle birlikte içerik oluşturucuları da çok fazla çaba sarf etmeden daha geniş bir kitleye erişebilecektir ancak özelliğin faydası yalnızca içerik oluşturucularına değil aynı zamanda Facebook'a da dokunacaktır çünkü Facebook kullanıcılarının Instagram'a yönelmesi, Reels'in kullanım oranında da önemli bir artışın meydana gelmesini sağlayacaktır.

TikTok şu an dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye devam ediyor ancak Instagram'ın çapraz paylaşım özelliği, kısa video üretmekle ilgilenen içerik oluşturucularının büyük bir bölümünü Facebook ve Instagram'a çekebilir ve bu da TikTok'un kullanım oranının azalmasına neden olabilir.