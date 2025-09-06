iPhone Sahiplerinin Dikkatine: WhatsApp Arayüzü Değişiyor! İşte Yeni Hali

Apple, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla iOS 19’u atlayarak doğrudan iOS 26’yı tanıttı. Bu yeni işletim sisteminin en dikkat çekici yeniliği ise şüphesiz Liquid Glass tasarım dili oldu. iOS 17’ye kıyasla büyük bir görsel dönüşüm sunan Liquid Glass, Apple’ın birçok yerleşik uygulamasına entegre edildi ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Son gelen bilgilere göre dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da bu yeni tasarım diline kavuşacak. Her gün defalarca açtığımız uygulama, Liquid Glass güncellemesiyle çok daha modern ve şık bir görünüme kavuşacak. İşte ayrıntılar...

iOS İçin WhatsApp, Liquid Glass Güncellemesi Alacak

WABetaInfo ekibinin paylaştığı yeni bilgilere göre WhatsApp’ın beta sürümünde Liquid Glass entegrasyonu ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan bu yenilik, uygulamaya şeffaf, cam benzeri ve arka plan rengine göre dinamik olarak şekillenen modern bir tasarım dili kazandıracak. Ortaya çıkan ekran görüntüsünü aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. iOS 26 şu anda beta sürecinde ve bu ay kararlı sürümünün çıkması bekleniyor. Bu bağlamda WhatsApp güncellemesi de yakında çıkabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS için WhatsApp'ın yeni arayüzünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.