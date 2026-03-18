iOS Kullanıcıları İçin WhatsApp'ta Yeni Dönem: Ayarlar Tarih Oldu!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, son güncellemesiyle kullanıcı arayüzünde önemli bir değişikliğe imza attı. iOS kullanıcıları için sunulan söz konusu bu güncelleme, yeni profil sekmesini beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

iOS İçin WhatsApp Güncellemesi, Yeni Profil Sekmesi Getiriyor

Geçtiğimiz günlerde uygulamanın iOS beta sürümünde alt menüdeki 'Ayarlar' sekmesinin 'Sen' ile değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Android uygulamasında uzun bir süredir var olan bu bu yeni sekme, kullanıcıların hesabını çok daha net bir şekilde görmesini sağlıyor. Bugün ise bu değişiklik tüm iOS kullanıcıları için kullanıma sunulmaya başlandı.

16.5.10.73 sürümüyle birlikte yayınlanan yenilik sayesinde navigasyon menüsünden 'Sen' seçeneğine dokunarak profil fotoğrafınız da dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerinizi çok daha basit bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu güncelleme WhatsApp’ın çoklu hesap özelliğiyle bağlantılı.

Bildiğiniz üzere şirket, son dönemlerde birden fazla hesabın aynı cihazda kullanılabilmesi özelliğini daha da geliştirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda yeni güncelleme, kullanıcının hangi hesapta olduğunu daha net olarak göstermeyi de amaçlıyor.

Yeni sürüm App Store üzerinden kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bu nedenle hâlâ güncellemeyi almayan kullanıcılar bulunuyor. Yeni sürümü App Store üzerinden kontrol ederek siz de yeni arayüz değişikliklerine erişebilirsiniz. Peki güncelleme nasıl yapılır?

iOS İçin WhatsApp Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Öncelikle App Store uygulamasına giriş yapın. Arama özelliğini kullanarak WhatsApp’ın sayfasına ulaşın. Güncelleme butonuna dokunarak güncellemeyi başlatın. İşlem tamamlandıktan sonra yenilenen uygulamayı açabilirsiniz.

Editörün Yorumu

WhatsApp’ın yeni 'Sen' sekmesinin kullanıcı dostu ve sade bir arayüz sunduğunu düşünüyorum. Profil bilgilerini daha net ve anlaşılır şekilde gösteriyor. Ben tek bir hesap kullanıyorum ancak birden fazla hesabı olan kullanıcılar için bu güncelleme faydalı olacak gibi görünüyor.

