WhatsApp Düğmeye Bastı! Kendinizi Tek Tıkla Korumaya Alacaksınız

WhatsApp, gizlilik ve güvenlik ile ilgili tartışmalar devam ederken apar topar yeni özelliğini duyurdu. Bu özelliğin kullanıcıların güvenliğini üst düzeye çıkaracağını açıklayan şirket, açıklamanın başından sonuna kadar sık sık gizlilik ve güvenlik vurgusu yaptı. Kullanıcıların çok yakın zamanda sadece tek bir dokunuşla kendini koruma altına alabileceği ileri sürülüyor.

WhatsApp'a Katı Hesap Ayarları Geliyor

WhatsApp hâlihazırda gizlilik için uçtan uca şifreleme özelliğini varsayılan olarak etkin tuttuğunu ancak tanınmış kişiler de dahil olmak üzere pek çok kullanıcının zaman zaman daha fazla önleme ihtiyaç duyabildiğini ifade etti. Şirket, bu doğrultuda "katı hesap ayarları" adlı yeni ve sıkı koruma sunan özelliğini duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre bu ayar etkinleştirildiğinde belirli hesap ayarları otomatik olarak kısıtlanacak. Bununla birlikte WhatsApp'ın bazı işlevlerine sınırlama gelecek. Şirket, buna kişi listesinde kayıtlı olmayan kullanıcılardan gelen fotoğraf, video ve diğer dosyaların engellenmesini örnek olarak verdi. Ayrıca bu özelliğin nasıl etkinleştirileceğini de açıkladı.

Katı hesap ayarları, uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktaya basıp ayarlara girdikten sonra "Gizlilik > Gelişmiş" yolunu takip ederek etkinleştirilebilecek fakat şu anda genel kullanıma açık olmadığı için bu yolu takip ettikten sonra ilgili seçeneği göremeyebilirsiniz. WhatsApp, yeni özelliğin ilerleyen haftalarda herkes için sunulacağını ifade etti.

Bu arada WhatsApp, fotoğraf, video ve mesajların casus yazılımlar da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı güvende kalmasını sağlamak için altyapısında Rust programlama dilini kullanmaya başladığını belirtti. Bunun hem daha güvenli sohbet etmenize hem konuşmalarınızı çok daha rahat bir şekilde sürdürmenize yardımcı olacağı öne sürülüyor.