WhatsApp'a Gizlilik Konusunda Tepkiler Büyüyor! Açıklama Geldi

WhatsApp, yakın zamanda Güney Afrika, Meksika, Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi pek çok ülkeden davacıları odak noktası hâline geldi. Meta'nın kullanıcı sohbetlerine erişimi olduğu, her türlü mesajı topladığı ve bunları analiz ettiği, uçtan uca şifrelemenin bir yalan olduğu iddiaları kısa sürede dünya genelinde yankı uyandırdı.

Bu davadan sonra X'in (eski adıyla Twitter) patronu Elon Musk ve Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan WhatsApp'ın güvenli olmadığına dair paylaşımlar geldi. Yeni gelişme, daha sonra WhatsApp kullanıcıları arasında da konuşulmaya başlandı. Giderek büyüyen tartışmaların ortasında WhatsApp'tan beklenen açıklama geldi.

WhatsApp, Yeni İddiaları Yalanladı

WhatsApp, X hesabı üzerinden paylaştığı yeni gönderide uçtan uca şifrelemenin yalan olduğu ve şirketin tüm mesajlara erişebildiği iddialarına karşılık verdi. WhatsApp'taki mesajların gizli olduğunu belirten şirket, sohbetleri şifrelemek için açık kaynaklı Signal protokolünü kullandığını ve bu işlemin cihaz düzeyinde gerçekleştiğini belirtti.

Meta'nın alt kuruluşu, açıklamanın devamında mesajların cihazdan çıkmadan önce şifrelendiğini, şifrelerin çözülmesi için bir anahtara ihtiyaç olduğu ve bunun da sadece alıcıda olduğunu ifade etti. Ayrıca şifreleri çözmek için gerekli anahtara ne WhatsApp'ın ne de Meta'nın erişimi olduğunu vurgulayarak konu ile ilgili tüm iddiaların yanlış olduğunu söyledi.

Davacılar, WhatsApp'ın aksine uçtan uca şifrelemenin mesajlaşma uygulamasında hiçbir zaman mevcut olmadığını ileri sürüyor. Çok sayıda kişi tarafından açılan bu davada hem WhatsApp hem de onun çatı şirketi olan Meta'nın tüm özel sohbetleri sakladığı, bunlara istediği gibi erişebildiği ve mesajları analiz ettiği iddia ediliyor.