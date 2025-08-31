WhatsApp'tan Güvenlik Çağrısı: "Bu Güncellemeyi Hemen Yükleyin"

Son dönemde pek çok uygulama ve sosyal medya platformu kullanıcıları tehdit eden bir dizi güvenlik açığıyla mücadele ediyor. Bu duruma son örnek WhatsApp cephesinden geldi. Şirket, siber saldırılara kapı açabilecek bir güvenlik açığı tespit ettiğini ve bunun için yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu.

Aktarılanlara göre söz konusu güvenlik açığı, iOS ve macOS kullanıcılarını tehdit ediyordu. WhatsApp, kullanıcıların bu cihazlar için yayınlanan son güncellemenin vakit kaybetmeden yüklenmesini tavsiye ediyor. Detaylar haberde!

WhatsApp iOS ve macOS Cihazları İçin Kritik Bir Güncelleme Yayınladı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, “CVE-2025-55177” isimli bu güvenlik açığı, iOS ve macOS cihazlarını hedef alıyor ve herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan casus yazılımların cihaza sızmasına olanak tanıyordu. Siber güvenlik uzmanlarına göre, 'sıfır gün' türüne giren açık genellikle gazeteciler ve aktivistler gibi hassas hedeflere yönelik saldırılarda aktif olarak kullanılıyordu.

WhatsApp cephesi ise tespit edilen bu sıfır gün açığının platforma da sızdığını tespit ederek kritik bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Şirket, iOS ve macOS kullanıcılarının 2.25.80 kod adlı son sürümü acilen yüklemesi gerektiğini bildiriyor. Firma ayrıca, kullanıcılara sadece platformu değil aynı zamanda mevcut cihazlarını da son sürüme güncellemesini öneriyor.

Sıfır Gün Saldırıları Artıyor

Uzmanlara göre WhatsApp'taki güvenlik zafiyeti, Apple cihazlarında kısa bir süre önce tespit edilen CVE-2025-43300 açığıyla bağlantılı. Bu tür "zero-click" veya sıfır gün saldırıları, kötü amaçlı yazılımların sadece özel olarak hazırlanmış bir mesaj yoluyla cihaza sızmasını sağlıyor.

Bununla birlikte yazılımın aktifleştirilmesi için kurbanın herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya açmasına gerek kalmaması, bu saldırıları hackerlar için cazip hale getiriyor. Bu tür saldırılara yakalanmamak için cihazını ve kullandığınız uygulamaları güncel tutmanızı öneriyoruz.

Peki siz WhatsApp'ın tespit ettiği kritik güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.