WhatsApp'ın Tasarımı Baştan Aşağı Değişti: Ama Tüm Cihazlar İçin Değil!

Bildiğiniz üzere Apple, iOS 26 ile birlikte Liquid Glass isimli camsı ve şeffaf temalara sahip olan yeni bir tasarım dilini de hayata geçirdi. Yeni işletim sistemi ile birlikte pek çok üçüncü taraf uygulama da da bu tasarıma ayak uydurmak için arayüzünü yeniledi.

Son olarak ünlü çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp'ın da Liquid Glass temalı yeni arayüzü ortaya çıktı. Platformun iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme ile birlikte yapılan tasarım değişiklikleri iPhone kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Detaylar haberde.

WhatsApp'ın Yeni Arayüzü Kullanıcılarla Buluşmaya Başladı

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere göre, WhatsApp'ın bu hafta içerisinde yayınlanan iOS güncellemesi bazı kullanıcılar için Live Photos desteği ve mesaj çevirisi gibi yeni özelliklerin yanı sıra, Liquid Glass odaklı tasarım değişikliklerini de beraberinde getirdi.

Yeni güncelleme ile birlikte uygulamanın tıpkı iOS 26 arayüzü gibi daha camsı bir temaya ve yeni şeffaf animasyonlara sahip olduğu görülüyor. Bu değişikliklerin uygulamanın alt kısmında yer alan sekme çubuğunda daha net gözlemlenebildiği söylenebilir.

Öte yandan yeni tasarım dili henüz size ulaşmadıysa endişelenmenize gerek yok. Zira, Meta genellikle bu tür büyük değişikliklerin yaşandığı güncellemeleri ilk olarak ufak bir grupla test etmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte WhatsApp gibi uygulamalar için yayınlanan güncellemelerin genellikle birkaç hafta sürecek şekilde kademeli olarak kullanıcılara ulaştığı da biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz WhatsApp'ın yeni Liquid Glass arayüzünü deneyimleme şansı buldunuz mu? Yorumlarda buluşalım.