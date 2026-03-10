Bu Özellikten Sonra WhatsApp'ta Yazmayı Bırakacaksınız

WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Bu özellikle uygulamanın sürekli olarak yeni özellikler sunularak zengin deneyim elde edilmesine yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Yeni kullanıma sunulmaya başlanan emoji ile çıkartma önerileri özelliği ise bu deneyiminizi baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor.

WhatsApp, Emojinize Göre Otomatik Çıkartma Önerecek

WhatsApp şu an zaten çıkartmaları kolaylıkla keşfetmenize yardımcı olmak için manuel olarak arama yapma seçeneği sunuyor ancak bunun için çıkartma seçeneğine basıp arama simgesine dokunduktan sonra bir emoji girmeniz gerekiyor. Kullanıcıların zamanını gereksiz harcamasına neden olan bu süreçten daha etkili bir yönteme geçiş yapılıyor.

Şirket, yeni kullanıma sunmaya başladığı özellikle birlikte artık siz emoji ekler eklemez hemen aşağıda çeşitli çıkartmalar gösteriyor. Böylece artık çıkartma kısmına geçip size uygun olanı bulmakla vakit kaybetmenize gerek kalmıyor. Siz mesajınızı yazarken sohbeti daha da eğlenceli hâle getirebilecek çeşitli çıkartmaları anında iletebiliyorsunuz.

WhatsApp'ta Emoji ile Çıkartma Önerisi Nasıl Alınır?

Sohbet kısmına dokunup bir emoji ekleyin.

Bu alanın hemen altında emoji ile eşleşen çeşitli çıkartmaları göreceksiniz.

Size önerilen çıkartmaları gözden geçirin.

Beğendiğiniz bir çıkartma olursa üzerine basın.

Daha fazla tavsiye almak isterseniz çıkartmaların altından daha fazlasını görmeyi seçin.

WhatsApp, Otomatik Çıkartma Önerilerini Ne Zaman Sunacak?

WhatsApp, emoji ile çıkartma önerilerini çoktan sunmaya başladı. Şu anda uygulamanın iOS sürümünün 26.8.75 güncellemesini alan herkes özelliğe erişebiliyor fakat bunun kademeli olarak dağıtılan bir güncelleme olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, özellik henüz erişiminize açılmamışsa bile çok yakın zamanda kullanımınıza hazır olacağı anlamına geliyor.

Uygulamaya eklenen bir özellik genellikle önce iPhone kullanıcılarına sunulur. Bundan kısa bir süre sonra da Android'e gelir. Bu özellik için de aynı durumun söz konusu olması muhtemel görünüyor. Yani Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları da birkaç hafta içinde özelliğe kavuşabilir.

Bu arada güncelleme olup olmadığını öğrenmek için Google Play Store ya da App Store üzerinden WhatsApp'ın sayfasına gidip bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Güncelleme yaptıktan sonra bir sohbeti açıp yazma kısmına dokunabilir ve ilk emojinizi ekleyebilirsiniz. Daha sonra size önerilecek çeşitli çıkartmalar arasından tercih yapabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse çıkartmalar bazen büyük bir karmaşaya yol açabiliyor. Özellikle de çok aktif arkadaş gruplarına katıldıysanız yeni özellikle birlikte sohbetlerin çıkartmalarla kaplanması muhtemel. Elbette ki özellik sunulduktan bir süre sonra kullanıcılar hevesini alacak, daha az kullanılmaya başlanacaktır ama WhatsApp, önerilen çıkartmaları daha eğlenceli hâle getirirse bu durum değişebilir.