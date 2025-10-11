WhatsApp'a Çok İstenen Özellik Geliyor! İnternetiniz Hemen Bitmeyecek

WhatsApp, çoğu kullanıcının ihtiyaç duyduğu önemli bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde otomatik olarak indirilen fotoğraf ve videoların kalitesini ayarlama imkânına sahip olacaksınız. Daha önce Android kullanıcılarına sunulan özellik, uygulamanın iOS versiyonuna da geliyor.

WhatsApp'ta İndirme Kalitesi Ayarlanabilecek

WhatsApp'ın iOS beta versiyonunun 25.29.10.71 güncellemesi ile WhatsApp'ın iPhone kullanıcılarına otomatik olarak indirilen fotoğraf ve videoların kalitesini ayarlama imkânı sunmaya başladığı ortaya çıktı. Yeni özelliğe şu anda sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyor. İlerleyen haftalarda çok daha fazla kullanıcı tarafından erişilebilir hâle gelmesi bekleniyor.

WhatsApp'ta görüntülerin otomatik olarak indirilmesine izin veren iPhone kullanıcıları, bu özellikle beraber dosya boyutuna göre mi yoksa görüntü kalitesine mi öncelik vereceğine karar verebilecek. Bu sayede hem fotoğraf ve videolar depolama alanında gereksiz yer kaplamayacak hem de daha az veri tüketimi gerçekleşecek.

Bir kişi fotoğraf ya da videoyu HD kalitede yüklediğinde aynı dosyanın hem standart hem HD kalite olmak üzere iki farklı versiyonu oluşturulacak. Kullanıcı hangi kalitede otomatik indirmeyi tercih ederse cihazına o sürüm otomatik olarak indirilecek. Eğer otomatik indirme kalitesini standart olarak ayarlamışsa sohbetteki HD simgesine basarak görüntünün HD versiyonunu da elde edebilecek.

WhatsApp, yeni gönderilen fotoğraf ve videoların ne kadar dosya boyutuna sahip olduğunu sohbette görmenize de imkân tanıyacak. Aynı görselin hem standart hem HD versiyonu sohbette göründüğünde HD simgesine dokunarak hem standart hem HD sürümün dosya boyutunu öğrenebileceksiniz. Böylece hangi versiyonun cihazınızda ne kadar yer tutacağını öğrenebileceksiniz.

WhatsApp'ta İndirme Kalitesi Nasıl Ayarlanır?

Medya indirme kalitesini ayarlama seçeneğini kullanmak istiyorsanız şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

WhatsApp'ı açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

Ayarları seçin.

"Depolama ve veriler" bölümüne girin.

Otomatik indirme kalitesinin üzerine dokunun.

Standart kalite ile HD kalite arasında bir seçim yapın.

Yukarıdaki adımları izlemenize rağmen eğer otomatik indirme kalitesi seçeneğini göremiyorsanız muhtemelen özellik henüz kullanımınıza açık değildir. Şu anda Android kullanıcıları tarafından erişilebilir olsa da iPhone kullanıcılarının bu seçeneği görebilmesi biraz zaman alabilir.