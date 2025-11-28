WhatsApp’ta Kritik Dönem: Kurallara Uymazsa Kapatırız!

Neredeyse hepimizin telefonunda yer alan WhatsApp için kritik dönem yaklaşıyor. Bu noktada Rusya'da konuyla ilgili kritik bir karar alındı. Hükümet açık açık kurallara uyulması gerektiğini aksi takdirde farklı yaptırımların uygulanacağını belirtti. İşte konuyla ilgili detaylar...

WhatsApp İçin Yolun Sonu mu? Rusya’dan Yasaklama Tehdidi!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rusya’da şimdiye kadarki en ciddi engelleme tehdidiyle karşı karşıya. Ülkedeki düzenleyici kurumların son açıklamaları, platform için “kritik bir dönemin” başladığını gösteriyor.

Rusya’da yaz boyunca WhatsApp kullanıcılarının sesli ve görüntülü aramalara erişimde yaşadığı sorunların “teknik değil, bilinçli” olduğu doğrulandı. Roskomnadzor arama özelliğinin engellenmesinin ardından şimdi de WhatsApp’ın ülke yasalarına uyum sağlamadığını öne sürerek tam erişim engelinin gündemde olduğunu açıkladı.

Yetkililere göre sorun platformun Rusya’da geçerli olan veri depolama ve güvenlik zorunluluklarını yerine getirmemesi. Devlet kurumları WhatsApp’ın belirli iletişim verilerini ülke içinde depolamasını ve gerektiğinde erişim izni sağlamasını talep ediyor. Meta ise bu taleplerin kullanıcı gizliliğiyle çeliştiğini savunarak geri adım atmıyor.

Engelleme ihtimalinin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte Rusya’nın yerli mesajlaşma uygulaması MAX’i hızlıca devreye sokması ise dikkat çekici. İddiaya göre devlet kurumlarında ve kamu projelerinde bu uygulamanın zorunlu hâle getirilmesi planlanıyor. Böyle bir dönüşüm, Rusya’nın internet üzerinde “tam kontrol” hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Peki sizce Rusya tam olarak ne yapmayı amaçlıyor? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...