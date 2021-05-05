WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini Kabul Etmezseniz Ne Olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak? Facebook'a ait olan mesajlaşma platformu, 15 Mayıs tarihinde yeni gizlilik sözleşmesine geçiş yapıyor. Peki ya verileriniz gerçekten tehlikede mi? İşte detaylar.

WhatsApp kullanıcılarının, Facebook'a ait mesajlaşma platformunun hizmet şartlarında ve gizlilik politikasında yapılan değişiklikleri kabul etmek veya uygulamadaki erişimlerini kaybetmek için 15 Mayıs 2021'e kadar süreleri bulunuyor.

Ancak pek çok kullanıcı WhatsApp sözleşmesini kabul edip etmeme konusunda kararsız. WhatsApp'ın web sitesinde, "(15 Mayıs'a kadar) kabul etmediyseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecek" diyor.

Fakat sözleşmeyi kabul edene kadar WhatsApp'ın tam işlevselliğine sahip olamayacaksınız. Kısa bir süre için aramaları ve bildirimleri alabilecek, ancak uygulamada mesaj alıp gönderemeyeceksiniz.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili tercih edebileceğiniz seçenekler ise şu şekilde:

15 Mayıs'tan sonra güncellemeleri kabul etmeye devam edebilirsiniz.

15 Mayıs'tan önce, sohbet geçmişinizi Android veya iPhone'a aktarabilir ve hesabınızın bir raporunu indirebilirsiniz.

Aktif olmayan kullanıcılarla ilgili politikalar ise geçerli kalacak.

WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse olacaklar

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına ilk olarak Ocak ayındaki değişikliklerle ilgili bir bildirim yayınladı ve son tarih olarak 8 Şubat 2021 olarak belirledi. Ancak WhatsApp kullanıcı verilerinin Facebook ağıyla paylaşılacağına dair tepkilerin ardından son teslim tarihini uzattı.

Facebook'un ürünleri arasında WhatsApp, Instagram, Oculus VR ve Facebook sosyal ağının kendisi bulunmakta.

Sosyal medyanın tepkisinden sonraki bir gün içinde Facebook, WhatsApp kullanıcılarına gizlilik politikası değişikliklerinin yalnızca iş mesajlarıyla ilgili olduğuna dair güvence veren bir bildiri yayınladı.

Facebook, "Ticari olmayan sohbetler ve hesap bilgileri için Facebook ile veri paylaşımında herhangi bir değişiklik olmayacak. İş mesajlaşmasıyla ilgili olarak da kullanıcılara veri paylaşma zorunluluğu getirmiyoruz" dedi.

ABD'li şirket, işletmelerin WhatsApp sohbetlerini barındırmak istemiyorlarsa Facebook'un altyapısını kullanma seçeneğine sahip olacaklarını söyledi.

"(Müşterilerin) konuştukları işletme, WhatsApp mesajlarını saklamak için Facebook altyapısını kullanmayı seçtiyse ancak müşteriler bunu istemezse, kullanıcılar sohbet içinde bilgilendirilecektir. Kullanıcılar isterlerse WhatsApp'ta bir işletmeyi yine de kolayca engelleyebilir" denildi.

WhatsApp ayrıca kullanıcı verileri sayesinde yeni ürün ve hizmetler sunmak için Facebook ile birlikte çalıştığını kabul ediyor. WhatsApp verileriniz, Facebook'un belirli iş bölümleriyle (Facebook Pay, Facebook Shop gibi) paylaşılıyor.