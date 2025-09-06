WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: İlk Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

WhatsApp şu anda dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Bu zamana kadar kullanıma sunulan özellikler sayesinde mesajlaşma işlevinin ötesine geçti ve bilgi edinmekten eğlenceli zaman geçirmeye kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandı. Yakında gelecek olan özellik ise hem bilgilenmenizi hem de eğlenmenizi sağlayacak.

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.24.30 güncellemesinde keşfedilen yeni özellik, uygulamada geçirilen zamanı da bir hayli arttıracak gibi görünüyor. Uygulamanın işlevselliğini arttıracak olan yeni özelliğe nereden ulaşılabileceğini gösteren ilk ekran görüntüsü de yayınlandı.

WhatsApp'a Test Oluşturma Özelliği Geliyor

WhatsApp'ın 2023 yılında kullanıma sunduğu kanallar özelliği şu anda gerek kişiler gerek kuruluşlar tarafından takipçilerle gelişmeleri paylaşmak için kullanılıyor ve şu anda takipçileri etkileşimde bulunmaya teşvik edecek geniş özellik yelpazesiyle desteklenmiyor. Yeni gelecek olan test oluşturma özelliği ise bu durumu değiştirebilir.

WhatsApp'ın Android beta sürümünün WhatsApp beta 2.25.24.30 güncellemesinde ortaya çıkan yeni test oluşturma özelliği, kanal yöneticilerinin sadece bir seçeneğin doğru olduğu testler oluşturmasını sağlayacak. Takipçiler, kendilerine sunulan seçeneklerden herhangi birini seçebilecek ancak doğru seçeneği işaretleyip işaretlemediği yöneticinin belirlediği cevaba bağlı olacak.

Bu özelliğin şu anda sadece kanallarda kullanılabildiğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Kanal yöneticileri dışında herhangi bir kullanıcının şu anda bu özelliğe erişimi bulunmuyor ancak genel kullanıma açılmadan önce grup ve bire bir sohbetlerde de kullanılabilir hâle getirilmesi mümkün.

WhatsApp'ın izleyebileceği bir diğer yol, bu özelliği ilk etapta kanallar ile sınırlı tutmak ve özelliğin kullanım oranını takip etmek olabilir. Kullanıcılar eğer yeni anketler özelliğine yeterince ilgi gösterirse bire bir sohbetler ve grup sohbetlerinde de kullanılabilir.

WhatsApp'ın Test Oluşturma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp'ın test oluşturma özelliği şu anda test aşamasında ancak yeni özelliğin ilerleyen haftalarda kullanıma sunulması muhtemel. Çoğu kullanıcının ilgisini çekecek olan bu özelliğin sadece kanal yöneticilerine özel olup olmayacağı da ilerleyen haftalarda ortaya çıkacaktır. Kanal yöneticilerine özel olursa WhatsApp kanal açma adımlarını takip ederek özelliği deneyebilirsiniz.