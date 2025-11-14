WhatsApp'tan Tarihi Hamle: Rakip Uygulamalarla Mesajlaşma Başlıyor!

Sosyal medya devi Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket, AB'nin sıkı regülasyonları içeren Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla platformuna üçüncü taraf uygulama desteği ekleyecek.

Bu tarihi değişiklikle birlikte kullanıcılar, yakında platformdaki kişilerin yanı sıra diğer mesajlaşma servislerini kullanan arkadaşlarıyla da WhatsApp üzerinden iletişim kurabilecek. İşte detaylar!

WhatsApp'tan Diğer Mesajlaşma Uygulamalarındaki Kullanıcılara Erişilebilecek

Meta, DMA yasasının getirdiği yeni düzenlemelere uyduğu taktirde Avrupa'daki WhatsApp kullanıcıları üçüncü taraf uygulama desteğine kavuşacak. Kullanıcılar bu sohbet desteğini aktif hale getirmesi haline şu özelliklere sahip olacak:

Metin tabanlı mesajlar, görseller, sesli mesajlar, videolar ve dosyalar WhatsApp ve diğer uygulamalar arasında kolayca paylaşılabilecek.

Uygulamaların yapısına bağlı olarak üçüncü taraf kullanıcılarla ortak gruplar oluşturulabilecek.

Meta cephesinden gelen açıklamalara göre söz konusu özellikleri ilk olarak BirdyChat ve Haiket uygulamaları destekleyecek. Ayrıca kullanıcılar bu özellikleri şimdilik sadece mobil sürümlerde deneyimleyebilecek. Öte yandan web ya da masaüstü uygulamaları için an itibariyle herhangi bir açıklama yapılmadı.

Peki yeni sisteme ne zaman geçiş yapılacak? Avrupa bölgesindeki kullanıcılar önümüzdeki aylarda Avrupa bölgesindeki WhatsApp kullanıcıları uygulama ayarlarında bu üçüncü taraf uygulamalarla nasıl bağlantı kuracaklarını açıklayan bir bildirim görmeye başlayacak ve mevcut özellikleri aktif hale getirebilecekler.

Güvenlikten Taviz Verilmeyecek

WhatsApp için en kritik konulardan biri olan güvenlik ve gizlilik standartları bu yeni sistemde de korunacak. Meta'nın şartlarına göre sisteme dahil olacak üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarının tıpkı WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme (E2EE) teknolojisini benimsemesi gerekiyor.

Peki siz Meta'nın bu tarihi hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni sistem ile birlikte Telegram ve WhatsApp bir iş birliğine imza atabilir mi? Yorumlarda buluşalım.