WhatsApp'ta Videoları HD Kalitede Göndermek Mümkün Oluyor!

WhatsApp piyasadaki en popüler sohbet uygulamalarından biri olabilir ancak yüksek kaliteli fotoğraf ve video göndermek için ideal değil. Geçtiğimiz güncelleme ile HD kalite fotoğraf gönderme özelliği gelen mesajlaşma platformuna şimdi de HD kalite video gönderme özelliği geliyor.

WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere Meta'nın sahip olduğu hizmet kısa bir süre önce Android için WhatsApp'ın beta sürümünde (sürüm 2.23.14.10), bir arkadaşınıza veya aile üyenize video gönderirken videonun orijinal çözünürlüğünü koruma seçeneğini içeren bir güncelleme yayınladı.

WABetaInfo'nun belirttiğine göre videoları hâlâ orijinal kalitelerinde göndermek mümkün değil. HD seçeneği gözükse de videolara iletilmeden önce hafif sıkıştırma uygulanıyor.

HD Kalite Video Gönderim Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Öte yandan WhatsApp, video dosyası boyutlarını 16 GB ile sınırlıyor. Boyutu 2 GB'a kadar olan dosyaları gönderebilseniz de bu özellikten yararlanmak için videoları veya fotoğrafları belge olarak paylaşmanız gerekiyor.

WABetaInfo, bu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını ancak şu anda bazı beta test kullanıcılarının kullanımına açık olduğunu belirtiyor.