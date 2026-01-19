WhatsApp Web Yıllardır Beklenen Arama Özelliğine Kavuşuyor!
WhatsApp Web kullanıcılarının uzun süredir beklediği sesli ve görüntülü grup arama özelliği nihayet test ediliyor. İşte yeni özelliğin tüm detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp Web sürümü için uzun süredir beklenen sesli ve görüntülü grup arama özelliği test ediliyor.
- Kullanıcılar yeni özellik ile birlikte tarayıcı üzerinden grup görüşmelerine katılabilecek.
- Güncelleme ile birlikte arama planlama ve bildirim özellikleri de web sürümüne dahil edilecek.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket son olarak WhatsApp Web kullanıcılarının yıllardır istediği bir özelliği hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Gelen son bilgilere göre kullanıcılar çok yakında platformun web sürümü üzerinden sesli veya görüntülü grup aramaları gerçekleştirebilecek. İşte detaylar!
WhatsApp Web'in Grup Aramaları Özelliği Ortaya Çıktı
Güvenilir kaynaklara göre Meta ekibi kısa bir süre önce WhatsApp Web için grup aramaları özelliğini test etmeye başladı. Henüz genel beta kullanıcılarına sunulmayan özelliğin şimdilik geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar sesli ve görüntülü grup aramalarına doğrudan WhatsApp Web üzerinden katılabilecekler. Böylelikle WhatsApp'ı bilgisayarlarında internet tarayıcısı üzerinden kullanan kişiler de cihaz değiştirmeden grup aramalarına dahil olabilecekler.
Bununla birlikte sızdırılan ekran görüntüleri yeni özelliğin mobil veya masaüstü sürümlerindeki versiyondan eksiksiz bir şekilde tasarlandığını gösteriyor. Zira web güncellemesinin nihai sürümde grup aramalarının tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi 32 kişiye kadar katılımcıyı destekleyebileceği görülüyor.
Son olarak Meta ekibinin grup aramalarının yanı sıra paylaşılabilir arama bağlantıları, gelen arama bildirimleri ve isim ile açıklama eklenerek oluşturulabilen arama planlama özelliklerini WhatsApp Web'e getirmek için çalışmalar yürüttüğü söyleniyor. Bu özelliklerin de ilerleyen dönemlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz WhatsApp Web'e başka hangi özelliklerin eklenmesini istersiniz? Yorumlarda buluşalım.