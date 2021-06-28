WhatsApp Yeni Özellikler Üzerine Çalışıyor: Çoklu Cihaz Desteği Yolda!

Son dönemlerde çeşitli sancılar yaşayan ve aldığı kararlar ile dünya genelinde yüz binlerce kullanıcı kaybeden WhatsApp, tüm bu açıkları yeni özelliklerle birlikte kapatmaya odaklanıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan sızıntıya göre WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor.

WhatsApp Yeni Özellikler ile Kullanıcıları Memnun Edecek!

Söz konusu sızıntıya göre yapılan değişikliklerden ilki, sesli mesajlar ile ilgili. Öncelikli olarak sesli mesajlar panelini tekrar tasarlayan şirket, bir ses kaydını göndermeden önce dinleyebilmenize de olanak sunacak. Bu sayede sesli mesajınızı göndermeden önce de dinleyebileceksiniz.

Şu an için iOS üzerinde test edilen bu özellik, tabii ki Android ve PC için de kullanıma sunulacak. Fark etmiş olabileceğiniz üzere sesli mesaj bırakırken, gerçek zamanlı ses dalgaları da göreceksiniz. Bu sayede ses seviyenizi de takip etmeniz mümkün olacak.

Çoklu Cihaz Desteği Geliyor

WABetaInfo'nun Mark Zuckerberg ile yaptığı röportaj sırasında, son zamanların merakla beklenen özelliği olan çoklu cihaz desteği de gündeme geldi.

"Peki ya çoklu cihaz desteği?" sorusuna "Ve evet, bu da geliyor!" şeklinde cevap veren Zuckerberg, "Yani ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmasa dahi WhatsApp hesabımı birden fazla cihazda kullanabilecek miyim?" sorusuna da "Evet, telefonunuzun pili bitse bile tüm mesajlarınızın ve içeriğinizin cihazlar arasında düzgün bir şekilde senkronize edilmesi bizim için büyük bir teknik zorluktu. Yine de bunu çözük ve yakında çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Peki siz yapılan bu açıklamalar ve sızdırılan bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin WhatsApp'ta olmasını istediğiniz özellik nedir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.