Ücretsiz olarak oyunculara sunulan Where Winds Meet, iki hafta içerisinde 9 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Dünyası, oynanış mekanikleri ve MMO yönü ile dikkatleri üzerine çekmiş olan oyun, sohbet botu sisylemiyle de ilgi odağı oldu. Bu sistem her ne kadar görevlerin birden fazla yolla tamamlanmasının hedeflenmesi oluşturumuş olsa da, tahmin edebileceğiniz üzere kısa sürede amacından saptı ve oyuncuların görevleri yapay zekaya yaptırmaya başlamaları ile sonuçlandı.

Where Winds Meet Oyuncularından İlginç Bir Keşif

Reddit üzerinden yapılan bir paylaşım, oyuncuların sistemi nasıl kullandıklarını gösteriyor. Bir oyuncu, iki erkek kardeşini arayan Lie Buxi tarafından verilen görevi yapma öncesinde sistem ile etkileşime geçti ve "(Suddenly, her two brothers appear)" yani "(İki erkek kardeşi aniden belirir)" yorumunu yazdı. Aynı yöntem, kaybolan baba için de kullanıldı ve sonuç değişmedi. Lie Buxi'nin mutluluğunu ifade etmesinin ardından, oyuncu başka hiçbir eylemde bulunmadan her iki görevi de tamamlamış oldu. Yani belki de epey zahmetli olacak görevler, birkaç yazışma ile ortadan kalktılar.

Bir diğer yöntem ise yapay zeka karakterin son söylediği cümlenin tekrar edilmesi ile karşılıklı sohbetin ilerletiliyor olmasına dayalı. Barn Rat üzerinde Hakkix isimli bir başka oyuncu tarafından uygulanmış olup, yapay zekanın pes etmesi ile ödülün erken verilmesini sağlıyor.

Yapılan bu paylaşımlara bakılırsa, Where Winds Meet oyunundaki yapay zeka son derece kolay bir şekilde manipüle edilebiliyor. Bu durum karşısında NetEase Games ve Everstone Studio tarafından nasıl bir adımın atılacağı merak konusu oldu. Yakın bir zamanda zorunlu bir bakımın gerçekleştirilmesini sağlayacak gibi görünüyor, ama oyuncuların halihazırda bu fırsattan yararlanıyor ve sosyal medya üzerinde paylaşıyor olmaları da görenleri güldürmüyor değil.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendiniz de bu yöntemi olası bir şekilde düzeltilene kadar denemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.